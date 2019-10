Đảng cầm quyền chỉ trích đảng đối lập kích động biểu tình

Photo : YONHAP News

Liên quan tới cuộc biểu tình quy mô lớn do đảng đối lập Hàn Quốc tự do và một số tổ chức bảo thủ phát động trong ngày 3/10, đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành chỉ trích đảng đối lập lớn nhất Quốc hội đã quay lưng lại với các vấn đề dân sinh.Trong cuộc họp sáng 4/10, đảng Dân chủ đồng hành đề cập những thiệt hại do cơn bão số 18 Mitag gây ra, đồng thời chỉ trích đảng Hàn Quốc tự do kích động biểu tình giữa lúc đất nước đang đối mặt với những thiệt hại nặng nề do cơn bão, cho thấy đảng này đã tự từ bỏ con đường chính trị.Chủ tịch đảng Dân chủ đồng hành Lee Hae-chan chỉ trích đảng đối lập chỉ tập trung vào tranh cãi, giữa lúc hàng trăm người dân phải sơ tán do bão Mitag.Ngược lại, đảng Hàn Quốc tự do nhấn mạnh cuộc biểu tình vừa qua là tiếng nói của "công lý", giúp "đè bẹp" các thế lực bao che cho Bộ trưởng Tư pháp Cho Kuk.Trên trang Facebook cá nhân, Chủ tịch đảng Hàn Quốc tự do Hwang Kyo-ahn nhấn mạnh cuộc biểu tình là sự phán xét của người dân đối với một chính quyền gây chia rẽ dân chúng, đùa cợt với pháp luật, thao túng chính trị quốc gia.Đảng Hàn Quốc tự do yêu cầu Tổng thống Moon Jae-in phải trả lời ý nguyện của người dân, cảnh báo nếu Tổng thống không quyết đoán thì đảng này sẽ đấu tranh tới cùng.