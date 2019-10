Lo ngại tình hình dịch tả lợn châu Phi ở Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) đưa tin: Tổ chức thú y thế giới (OIE) đang nghi vấn về tình hình lây lan dịch tả lợn châu Phi (ASF) tại Bắc Triều Tiên, dù cho đến nay vẫn chưa tiếp nhận thông tin nào từ nước này về việc phát hiện thêm ổ dịch.Theo thông tin do Văn phòng phát ngôn của OIE cung cấp cho VOA, tổ chức này chưa nhận thêm thông tin từ phía miền Bắc kể từ sau khi tiếp nhận thông báo khẩn cấp trường hợp nhiễm dịch tả lợn châu Phi đầu tiên vào ngày 30/5 vừa qua. Tuy nhiên, xét tình hình lây lan dịch bệnh tại các nước lân cận trong khu vực, OIE có đủ lý do để nghi ngại về tình hình dịch bệnh ở Bắc Triều Tiên.Cùng với đó, Tổ chức thú y thế giới cho biết do chưa nhận thêm thông báo từ phía Bình Nhưỡng, nên tổ chức này không thể đưa ra bất cứ bình luận nào về phân tích của Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS).Trước đó, ngày 24/9, Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc đã trình lên Ủy ban tình báo tại Quốc hội báo cáo khẳng định Bắc Triều Tiên đã tiến hành tiêu hủy lợn nhiễm bệnh, cấm lưu thông toàn diện thịt lợn, thực hiện các biện pháp di chuyển đối với cư dân ở các khu vực có dịch, và nhiều địa phương miền Bắc liên tục xuất hiện dịch tả lợn kể từ sau tháng 7.Ngoài ra, NIS phân tích có nhiều dấu hiệu cho thấy dịch tả lợn châu Phi đang lan rộng trên toàn lãnh thổ Bắc Triều Tiên. Do đó, hai miền Nam-Bắc cần phải hợp tác để thu thập thông tin và thực hiện công tác phòng chống dịch chung. Tuy nhiên, NIS đánh giá điều này là không dễ dàng bởi thái độ lạnh nhạt của Bình Nhưỡng.