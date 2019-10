Khôi phục đoạn phim về làng Utoro (Nhật Bản)

Photo : YONHAP News

Đoạn phim về hoạt động của những người dân tại ngôi làng Utoro (Nhật Bản), nơi sinh sống chủ yếu của người dân bán đảo Hàn Quốc bị đế quốc Nhật cưỡng ép lao động, đã được khôi phục thành phim kỹ thuật số.Cơ quan lưu trữ quốc gia thuộc Bộ Hành chính và an toàn Hàn Quốc ngày 4/10 đã tổ chức lễ bàn giao video kỹ thuật số được phục dựng lại từ băng video, có nội dung liên quan đến ngôi làng Utoro, do một tổ chức hỗ trợ kiều bào mang tên "Mạng lưới Hàn kiều quốc tế" (Korean International Network-KIN) lưu giữ trước đó.Đoạn phim được phục dựng là một phần của "Dự án phục dựng, phục chế tùy chỉnh", do Cơ quan lưu trữ quốc gia thực hiện. Hồi tháng 3 vừa qua, Cơ quan lưu trữ quốc gia đã nhận được yêu cầu từ tổ chức KIN về việc khôi phục lại 12 cuộn băng VHS, và 5 cuộn băng mini 6 mm.Đoạn phim được khôi phục có thời lượng 13 tiếng 27 phút, gồm video quảng bá để hồi sinh làng Utoro do Hàn kiều tại Nhật Bản và các tổ chức dân sự Nhật Bản chế tác; video tư liệu do tổ chức KIN ghi lại trong nước; cùng các tin tức, bài báo, đoạn phim liên quan đến làng Utoro đã được phát sóng tại Nhật Bản.Trong phim có xuất hiện cụ bà là thế hệ đầu tiên đã từng sống ở làng Utoro, hình ảnh ngôi làng này vào những năm 1980, chiến dịch hồi sinh làng Utoro tổ chức tại Hàn Quốc, tài liệu phỏng vấn những người từng đến thăm làng.Cơ quan lưu trữ quốc gia giải thích trong đoạn phim còn có những nội dung chưa từng được công khai, như thước phim về sự kiện hồi sinh ngôi làng Utoro do tổ chức dân sự người Nhật thực hiện vào năm 1996, hay đợt biểu tình phản đối việc phá dỡ ngôi làng Utoro tại trụ sở hãng xe ô tô Nissan, Tokyo năm 1989.Làng Utoro thuộc thành phố Uji, tỉnh Kyoto (Nhật Bản) là ngôi làng được thành lập bởi hơn 1.300 người dân bán đảo Hàn Quốc bị đế quốc Nhật cưỡng ép để xây dựng sân bay quân sự Kyoto vào những năm 1940.