Nỗ lực đạt được FTA với 3 nước ASEAN cuối tháng 11

Photo : YONHAP News

Phủ Tổng thống Hàn Quốc khẳng định đang nỗ lực để ký kết Hiệp định thương mại tự do (FTA) song phương với ba nước Philippines, Indonesia và Malaysia, trước thềm Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt giữa Hàn Quốc và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), dự kiến diễn ra vào ngày 25/11 tại Busan.Trợ lý Kinh tế Phủ Tổng thống Joo Hyung-chul đã công bố lập trường trên trong buổi họp báo ngày 6/10. Theo Trợ lý Joo, trong bối cảnh xu hướng chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch ngày càng lan rộng và mâu thuẫn thương mại giữa các nước lớn ngày càng tăng, Hàn Quốc và ASEAN cần phải tăng cường hơn nữa hợp tác thương mại tự do.Điều này cho thấy Seoul đang nỗ lực đa dạng hóa thị trường thông qua tăng cường giao thương với các nước ASEAN, xét trong bối cảnh các yếu tố bất an về môi trường đối ngoại ngày càng tăng, do chịu tác động kép từ cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung, cho đến việc bị Nhật Bản loại khỏi "Danh sách trắng" các nước được hưởng ưu đãi xuất khẩu.Trợ lý Kinh tế Phủ Tổng thống khẳng định Hàn Quốc hiện đang tiến hành đàm phán ký kết FTA song phương với Philippines, Indonesia và Malaysia, nỗ lực đạt được đàm phán trước Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt Hàn-ASEAN.Cùng với đó, Trợ lý Joo nhấn mạnh Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt tới đây sẽ là nền tảng để tăng cường hợp tác giữa các bên trong ngành công nghiệp mũi nhọn, bao gồm cả lĩnh vực thành phố thông minh. Hàn Quốc mong muốn tăng cường hơn nữa chuỗi giá trị trong lĩnh vực ngành công nghiệp tương lai như Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, đồng thời đặt kỳ vọng lớn đối với các sự kiện bên lề hội nghị như buổi giới thiệu (showcase) về tăng trường đổi mới, hay hội chợ dành cho các doanh nghiệp khởi nghiệp.Về lĩnh vực ngoại giao, an ninh, hợp tác Hàn-ASEAN vì thịnh vượng và hòa bình bền vững trên bán đảo Hàn Quốc là một nhiệm vụ, chứ không còn là lựa chọn nữa. Mối hợp tác này sẽ góp phần hiện thực hóa việc xây dựng một nền kinh tế hòa bình.Cụ thể, đại diện các cơ quan nghiên cứu chính sách an ninh ngoại giao của Hàn Quốc và 10 quốc gia ASEAN đã nhất trí mở một cuộc họp với chủ đề về vấn đề trên bán đảo Hàn Quốc. Cuộc họp đầu tiên dự kiến sẽ được tổ chức tại Viện nghiên cứu goại giao quốc gia Hàn Quốc trong tháng 10 này.