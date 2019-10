Bệnh nhân tuổi 20 mắc 5 loại ung thư chính tăng gần 45% trong 5 năm

Photo : YONHAP News

Theo tài liệu của Cơ quan giám định bảo hiểm y tế Hàn Quốc (HIRA) trình lên Ủy ban Y tế và phúc lợi thuộc Quốc hội vào ngày 6/10, số bệnh nhân độ tuổi 20 được điều trị về 5 loại ung thư chính (ung thư dạ dày, ung thư gan, ung thư vú, ung thư cổ tử cung, ung thư đại tràng) đã tăng từ 3.621 người năm 2014, lên thành 5.234 người năm 2018, tức tăng 44,5% trong vòng 5 năm qua.Mức tăng này cao gấp đôi so với mức tăng bình quân của tất cả các bệnh nhân mắc 5 loại ung thư là 20,2%. Tỷ lệ tăng ở nhóm bệnh nhân dưới 20 tuổi là 17,6%, độ tuổi 30 là 12,9%, 40 tuổi là 13,7%, 50 tuổi là 13,6%, 60 tuổi là 28,2%, trên 70 tuổi là 26,1%.Theo loại ung thư, số bệnh nhân tuổi 20 mắc ung thư cổ tử cung tăng từ 2.041 người năm 2014, lên 3.370 người năm 2018, tức tăng 65,1%. Bệnh nhân mắc ung thư đại tràng ở nhóm tuổi này tăng từ 373 người, lên 486 người, tức tăng 30,3% trong cùng khoảng thời gian.Tổng số bệnh nhân mắc 5 loại ung thư trên tăng từ 555.105 người năm 2014, lên 666.029 người năm 2018, tăng 20%. Trong đó, bệnh nhân ung thư vú có mức tăng mạnh nhất trong số 5 loại ung thư, từ 146.238 người năm 2014, lên thành 205.394 người năm 2018, tăng 40%. Tiếp đó là tỷ lệ tăng bệnh nhân mắc ung thư gan (16%), ung thư cổ tử cung (15%), ung thư đại tràng (13,6%), ung thư dạ dày (9,4%).Tỷ lệ bệnh nhân nữ mắc ung thư tăng 25,8% trong vòng 5 năm, cao gấp đôi so với bệnh nhân nam (12%).Ung thư là nguyên nhân gây tử vong số một tại Hàn Quốc. Trong năm 2017, cứ 100.000 dân lại có 153,9 người tử vong do ung thư. Tỷ lệ bệnh nhân 20 tuổi mắc ung thư tăng tới 44,5% trong 5 năm, cho thấy Chính phủ cần sớm lập đối sách đặc biệt về vấn đề này.