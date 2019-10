Chính giới tiếp tục công kích nhau về vấn đề liên quan đến cải cách Viện Kiểm sát

Photo : YONHAP News

Vào lúc 6 giờ chiều ngày 5/10, "Liên minh người dân về loại trừ gốc rễ tiêu cực ngành tư pháp" tiếp tục tổ chức cuộc biểu tình thắp nến quy mô lớn, kêu gọi cải cách Viện Kiểm sát, trước trụ sở Viện Kiểm sát khu vực Trung Seoul, ở quận Seocho. Đây là cuộc biểu tình thắp nến quy mô lớn thứ ba, nối tiếp hai cuộc biểu tình vào ngày 21/9 và 28/9 trước đó tại cùng địa điểm. Ban tổ chức ước tính đã có khoảng 3 triệu người dân tham gia.Sau đó, chính giới tiếp tục bất đồng ý kiến sâu sắc và công kích gay gắt lẫn nhau. Đảng Dân chủ đồng hành đánh giá cuộc biểu tình thắp nến kêu gọi cải cách Viện Kiểm sát là một "sự trỗi dậy hoàn hảo" của cuộc cách mạng thắp nến người dân. Sự kiện khiến ai ai cũng liên tưởng tới cuộc biểu tình thắp nến đòi luận tội cựu Tổng thống Park Geun-hye trước đây.Đảng cầm quyền nhấn mạnh người dân cả nước đều đang mong mỏi về việc cải cách Viện Kiểm sát. Do đó, đảng này sẽ đẩy nhanh công cuộc cải cách Viện Kiểm sát, một mệnh lệnh từ người dân, thông qua Ủy ban đặc biệt của đảng, và cuộc họp với Chính phủ.Đảng Dân chủ đồng hành hối thúc đảng Hàn Quốc tự do chấm dứt những lời lẽ hàm hồ, chỉ trích Chính phủ đứng sau cuộc biểu tình, thay vào đó cần bắt tay vào thẩm định dự luật về cải cách tư pháp, trước khi thời hạn thông qua nhanh tại Quốc hội kết thúc.Ngược lại, đảng đối lập Hàn Quốc tự do chỉ trích cuộc biểu tình thắp nến vừa qua là một cuộc biểu tình "lừa đảo" của các thế lực cánh tả, nhằm bảo vệ cho Bộ trưởng Tư pháp Cho Kuk, gây sức ép với Viện Kiểm sát. Đảng này chỉ trích chính phe cầm quyền đang cố ý cản trở công tác điều tra các nghi ngờ liên quan đến ông Cho Kuk của Viện Kiểm sát, "âm mưu nổi loạn".Đảng đối lập lớn nhất Quốc hội tiếp tục hối thúc chỉ định công tố viên đặc biệt, tổ chức phiên điều trần điều tra các nghi ngờ xoay quanh Bộ trưởng Tư pháp.Về phần mình, đảng Tương lai chính nghĩa kêu gọi Tổng thống Moon Jae-in quyết đoán. Nghị sĩ Yoo Seung-min của đảng này chỉ trích Tổng thống đang cố ý chia rẽ dân chúng. Trong khi đó, đảng Công lý yêu cầu cải cách mạnh tay Viện Kiểm sát, còn đảng Hoà bình dân chủ hối thúc Tổng thống đứng ra giải quyết vấn đề.