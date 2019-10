Uy tín của Tổng thống Moon Jae-in giảm mạnh

Photo : YONHAP News

Trung tâm khảo sát thăm dò ý kiến Realmeter ngày 7/10 công bố kết quả thăm dò ý kiến tiến hành theo sự ủy thác từ kênh tin tức YTN, thực hiện với 2.700 cử tri trên toàn quốc từ ngày 30/9 tới 2/10.Theo đó, có 44,4% đánh giá tích cực về công tác điều hành quốc gia của Tổng thống Moon Jae-in, giảm 2,9% so với một tuần trước đó. Đây là mức thấp nhất theo khảo sát của Realmeter, kể từ khi Tổng thống Moon nhậm chức.Realmeter phân tích nguyên nhân khiến tỷ lệ ủng hộ của cử tri với Tổng thống thấp là do ảnh hưởng tổng hợp từ tình hình đối đầu gay gắt trong chính giới xung quanh việc bổ nhiệm Bộ trưởng Tư pháp Cho Kuk và vấn đề cải cách Viện Kiểm sát, cũng như việc phe bảo thủ biểu tình trong ngày Lập quốc (3/10), và các tin tức nhận định tình hình kinh tế, dân sinh khó khăn gần đây.Đặc biệt, tỷ lệ đánh giá tích cực của tầng lớp tiến bộ và tỷ lệ đánh giá tiêu cực của tầng lớp bảo thủ đều tăng, cho thấy cả hai phe đều có xu hướng cực đoan.Mặt khác, tỷ lệ ủng hộ của cử tri với đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành đạt 38,3%, giảm 1,9%; đảng đối lập Hàn Quốc tự do đạt 33,2%, tăng 2,7%; đảng Tương lai chính nghĩa đạt 5,9%, tăng 0,8%; đảng Công lý là 4,9%, giảm 0,9%; đảng Dân chủ hòa bình là 1,2%, giảm 0,7%. 13,3% cử tri trả lời không ủng hộ đảng nào, giảm 0,6%.Kết quả thăm dò có độ tin cậy đạt 95%, sai số trong khoảng 2%, được đăng tải cụ thể trên trang chủ của Realmeter và Tiểu ban thẩm định công bằng trong thăm dò ý kiến bầu cử trực thuộc Ủy ban quản lý bầu cử trung ương Hàn Quốc (nesdc.go.kr).