Photo : YONHAP News

Kế hoạch mở cửa trở lại gian triển lãm “Phía sau Tự do ngôn luận?” (After Freedom of Expression?) trong khuôn khổ Triển lãm "Aichi Triennale 2019" tổ chức tại thành phố Nagoya, tỉnh Aichi, Nhật Bản vào ngày 6/10, đã đổ vỡ.Trước đó, gian triển lãm đã từng bị dừng lại hồi đầu tháng 8, chỉ ba ngày sau khai mạc, do chịu sức ép từ các thế lực bảo thủ và Chính phủ Nhật Bản liên quan đến việc trưng bày tượng “Thiếu nữ Hòa bình”, biểu tượng cho các nạn nhân nô lệ tình dục thời chiến.Theo Đài Phát thanh và truyền hình Nhật Bản (NHK) và hãng thông tấn Kyodo, ​Ban tổ chức Triển lãm "Aichi Triennale 2019" và Ban tổ chức gian triển lãm “Phía sau Tự do ngôn luận?” cùng ngày đã thảo luận phương thức trưng bày bức tượng "Thiếu nữ Hòa bình", song không đạt được thỏa thuận. Trước mắt, kế hoạch trưng bày bức tượng lại tiếp tục bị dừng lại.Trước đó, ngày 30/9, hai Ban tổ chức đã nhất trí mở lại triển lãm từ ngày 6 đến 8/10. Tuy nhiên, hai bên đã không thu hẹp được bất đồng ý kiến về việc cho phép khách tham quan chụp ảnh, hay phương án bảo vệ bức tượng.Phát biểu tại một diễn đàn tổ chức ở thành phố Nagoya ngày 5/10, Giám đốc Bảo tàng mỹ thuật quốc tế quốc gia Toshio Yamanashi, đồng thời là người đứng đầu Ủy ban xem xét mở lại cuộc triển lãm tại tỉnh Aichi, cho biết đang cân nhắc về việc mở lại triển lãm với hình thức ban đầu dựa trên nguyên tắc, hay tiến hành tour hướng dẫn theo hình thức đăng ký, và các chương trình giáo dục nhận thức chuyên sâu. Ngoài ra, ủy ban cũng đang cân nhắc việc cấm chụp ảnh để tránh lan truyền nội dung triển lãm trên mạng xã hội (SNS).Đáp lại, phía Ban tổ chức khẳng định không thể chấp nhận các yêu cầu mới của tỉnh Aichi được, dự báo trước khả năng mở trưng bày bức tượng "Thiếu nữ Hòa bình" có thể sụp đổi.