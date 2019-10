Xuất khẩu tháng 7 giảm mạnh nhất trong 10 nước xuất khẩu lớn thế giới

Photo : YONHAP News

Theo thống kê về kim ngạch xuất khẩu theo tháng của top 10 nước xuất khẩu lớn thế giới do Tổ chức thương mại thế giới (WTO) công bố ngày 6/10, kim ngạch xuất khẩu tích lũy từ tháng 1 đến tháng 7 năm nay của Hàn Quốc có tỷ lệ giảm cao nhất.10 nền kinh tế xuất khẩu lớn nhất thế giới là những quốc và gia vùng lãnh thổ đạt kim ngạch xuất khẩu cao nhất năm ngoái gồm Trung Quốc, Mỹ, Đức, Nhật Bản, Hà Lan, Hàn Quốc, Pháp, Hồng Kông, Ý và Anh.Kim ngạch xuất khẩu tính từ đầu năm cho đến tháng 7 vừa qua của Hàn Quốc đạt 317,33 tỷ USD, giảm 8,94% so với cùng kỳ 2018. Nền kinh tế có kim ngạch xuất khẩu đạt tỷ lệ giảm lớn thứ hai là Hồng Kông (-6,79%), sau đó là Đức (-5,49%), Nhật Bản (-5,03%), và Anh (-4.62%).Trong bối cảnh mâu thuẫn thương mại với Mỹ, kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc, nước được mệnh danh là "công xưởng của thế giới", tăng 0,59%, là quốc gia duy nhất cho thấy xu thế tăng trong top 10 nước xuất khẩu lớn nhất thế giới. Trong khi đó, kim ngạch xuất khẩu của Mỹ giảm 0,9%.Tổng kim ngạch xuất khẩu từ tháng 1 đến tháng 7 của 10 nền kinh tế xuất khẩu lớn gộp lại đạt 5.606,4 tỷ USD, giảm 2,84% so với một năm trước. Đây là lần đầu tiên sau ba năm, kim ngạch xuất khẩu từ tháng 1 đến tháng 7 của top 10 quốc gia và vùng lãnh thổ xuất khẩu lớn thế giới ghi nhận mức tăng trưởng âm, kể từ sau mức giảm 5,14% vào năm 2016.Trong năm nay, mặc dù đa số các nước lớn đều gặp khó khăn do giao thương giảm, song nếu xét riêng trong tháng 7, tình trạng xuất khẩu trì trệ của Hàn Quốc là đặc biệt đáng báo động.Tháng 7 là thời điểm Nhật Bản bắt đầu cấp phép đơn lẻ từng lô hàng xuất khẩu với ba mặt hàng vật liệu dùng trong sản xuất màn hình tinh thể lỏng và chíp bán dẫn sang Hàn Quốc, gồm chất cản màu, khí ăn mòn và nhiệt nhựa dẻo. Kim ngạch xuất khẩu của Seoul trong tháng 7 đạt 46,09 USD, giảm đến 11,04% so với năm ngoái. Xuất khẩu của Anh trong cùng tháng cũng giảm tới 11,33% do chịu tác động từ vấn đề Brexit.Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu của Nhật Bản và Trung Quốc tháng 7 lại tăng lần lượt 1,39% và 3,34%.