Hội đồng bảo an họp về vụ thử tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Theo kế hoạch, Hội đồng bảo an Liên hợp quốc ngày 9/10 mở cuộc họp đặc biệt thảo luận vụ phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm (SLBM) của Bắc Triều Tiên vào ngày 2/10 vừa qua có vi phạm nghị quyết cấm vận hay không.Hội đồng bảo an triệu tập cuộc họp trên là bởi trong tuần trước, ba nước Anh, Pháp và Đức đã ra tuyên bố bày tỏ quan ngại vụ phóng tên lửa đạn đạo của miền Bắc. Các nước này lên án động thái khiêu khích của Bình Nhưỡng là vi phạm nghị quyết trừng phạt của Hội đồng bảo an.Hiện tại, điều đang thu hút sự quan tâm là lập trường của Mỹ. Bởi lẽ, Washington đã không yêu cầu tổ chức cuộc họp của Hội đồng bảo an, tương tự động thái của Trung Quốc và Nga, hai nước vẫn luôn từ chối thông qua nghị quyết cấm vận bổ sung đối với Bắc Triều Tiên trong thời gian qua.Sau khi có thông tin Hội đồng bảo an triệu tập cuộc họp, Đại sứ miền Bắc tại Liên hợp quốc Kim Song đã phản đối quyết liệt, cho rằng Mỹ là kẻ hậu thuẫn đằng sau việc này. Đại diện Bắc Triều Tiên cảnh báo nếu xem biện pháp tự vệ của nước này là một vấn đề nghiêm trọng tại Hội đồng bảo an thì sẽ càng thôi thúc ý chí tự vệ của Bình Nhưỡng.Trong bối cảnh này, thông qua buổi họp báo, Đại sứ Mỹ về giải trừ quân bị Robert Wood cam kết sẽ nỗ lực hết sức để Bắc Triều Tiên phi hạt nhân hóa, dù quá trình đàm phán với miền Bắc có nhiều thăng trầm. Đại sứ Mỹ khẳng định Bình Nhưỡng sẽ nhận được đảm bảo về một tương lai tươi sáng nếu thực hiện giải trừ hạt nhân, hối thúc Bắc Triều Tiên đưa ra quyết định dứt khoát.