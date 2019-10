LG đạt kết quả kinh doanh tốt trong quý III

Photo : YONHAP News

Hãng điện tử LG ngày 7/10 công bố kết quả kinh doanh sơ bộ quý III năm 2019. Theo đó, doanh thu trong quý vừa qua của hãng đạt 15.699 tỷ won (13,1 tỷ USD), lợi nhuận đạt 781,1 tỷ won (653,6 triệu USD).Đây là mức cao kỷ lục của LG, tăng 1,8% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 0,4% so với quý II năm nay. Lợi nhuận kinh doanh tăng 4,3% so với một năm trước, tăng 19,7% so với quý II. Đây là mức lợi nhuận quý III cao thứ hai trong lịch sử của hãng, kể từ sau quý III năm 2009.Kết quả trên là một thành tích đầy bất ngờ của LG, cao hơn nhiều so với dự báo bình quân mà giới doanh nghiệp chứng khoán đưa ra là 605,5 tỷ won (506,7 triệu USD).Tổng doanh thu từ quý I tới quý III của LG đạt 46.243,3 tỷ won (38,7 tỷ USD), tăng 1,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận kinh doanh trong ba quý đạt 2.334 tỷ won (1,9 tỷ USD), giảm 11,2%.Với đà này, dự báo LG sẽ đạt được doanh thu cả năm ở ngưỡng 62.000 tỷ won (51,9 tỷ USD), tiếp tục xác lập kỷ lục mới sau năm ngoái.Tuy nhiên, lợi nhuận của hãng trong cả năm 2019 được dự báo chỉ dừng ở mức 2.500 tỷ won (2,1 tỷ USD), giảm so với năm trước là 2.702,9 tỷ won (2,2 tỷ USD).Mặc dù trong số liệu công bố cùng ngày, LG không công khai kết quả kinh doanh theo từng lĩnh vực, nhưng rất có thể mảng "thiết bị gia dụng và giải pháp không khí" (H&A) của hãng tiếp tục đạt được kết quả kinh doanh khả quan. Ngoài ra, giới doanh nghiệp nhận định quy mô thâm hụt ở mảng "truyền thông di động" (MC) của LG, đã được cải thiện hơn trong quý III.