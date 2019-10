Tiếp tục tập trung cao độ phòng chống dịch tả lợn châu Phi

Photo : YONHAP News

Kể từ sau khi xác định các trang trại mới nhất mắc dịch tả lợn châu Phi (ASF) vào ngày 3/10 vừa qua tại thành phố Gimpo và thành phố Paju (tỉnh Gyeonggi), cho đến nay, cả nước chưa phát hiện thêm ổ dịch mới. Theo đó, các cơ quan phòng dịch hiện đang tập trung ngăn chặn sự lan truyền của dịch bệnh đợt 2, bắt đầu từ các trang trại nhiễm dịch.Bộ Nông lâm, công nghiệp chăn nuôi và lương thực ngày 8/10 cho biết thời gian ủ bệnh của dịch tả lợn châu Phi thông thường là từ 4 đến 19 ngày. Do đó, nếu tính từ khi phát hiện ổ dịch đầu tiên vào ngày 17/9, đến nay đã quá thời gian ủ bệnh của vi-rút.Vì vậy, nếu dịch tả lợn châu Phi xuất hiện thêm trong thời gian tới, chắc chắn nguyên nhân không phải do lây lan từ ổ dịch đầu tiên ở thành phố Paju, mà có khả năng cao là do lây nhiễm từ các trang trại phát bệnh về sau, hoặc từ nguồn vi-rút du nhập mới từ bên ngoài.Về trường hợp phát hiện dịch bệnh trong cá thể lợn rừng chết tìm được ở Khu phi quân sự liên Triều (DMZ), một quan chức Bộ Nông lâm cho biết bộ đang siết chặt quản lý lợn rừng, ngăn chặn nguy cơ lây lan sang lợn nuôi.Cơ quan phòng dịch đang tập trung quản lý các khu vực trọng điểm. Bộ Nông lâm đã huy động 303 xe thực hiện công tác khử trùng đường sá, trang trại ở các khu vực quản lý trọng điểm gồm tỉnh Gyeonggi, thành phố Incheon và tỉnh Gangwon.Ngoài ra, trong quá trình kiểm soát xe vận chuyển thịt ở 10 thành phố, huyện phía Bắc tỉnh Gyeonggi, đã phát hiện ba xe di chuyển ra bên ngoài khu vực quản lý.Cơ quan phòng dịch đã tiến hành kiểm tra và xác định tất cả 599 trang trại trong bán kính 3 km tính từ các trang trại nhiễm dịch, đều âm tính với tả lợn châu Phi. Hiện tại, hàng ngày vẫn tiến hành công tác gọi điện thăm dò đối với 1.671 trang trại nuôi lợn trong bán kính 10 km từ nơi phát sinh dịch bệnh.Quan chức Bộ Nông lâm còn cho biết đang xem xét tuyên bố chấm dứt dịch bệnh, song trước mắt vẫn tập trung cao độ vào phòng dịch. Công tác thu mua và chôn lấp lợn ở thành phố Paju, thành phố Gimpo và huyện Yeoncheon, vẫn đang được tiến hành.