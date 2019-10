Photo : YONHAP News

Gian triển lãm “Phía sau Tự do ngôn luận?” (After Freedom of Expression?) trong khuôn khổ Triển lãm "Aichi Triennale 2019" tổ chức tại thành phố Nagoya, tỉnh Aichi, Nhật Bản, đã được mở cửa trở lại sau 65 ngày tạm dừng.Trước đó, gian triển lãm này đã từng bị đóng cửa vào ngày 4/8, chỉ ba ngày sau khai mạc, do chịu sức ép từ các thế lực bảo thủ và Chính phủ Nhật Bản liên quan đến việc trưng bày tượng “Thiếu nữ Hòa bình”, biểu tượng cho nạn nhân nô lệ tình dục thời chiến.Thông qua trang chủ, Ban tổ chức Triển lãm "Aichi Triennale 2019" thông báo gian triển lãm "Phía sau Tự do ngôn luận?" sẽ bắt đầu mở cửa trở lại từ lúc 2 giờ 10 phút ngày 8/10.Theo đó, tất cả 23 tác phẩm, trong đó có bức tượng "Thiếu nữ Hòa bình", đoạn phim quay lại cảnh bức chân dung cố Nhật hoàng Hirohito bị cháy thời Thế chiến II, sẽ được trưng bày trở lại.Tại buổi họp báo ngày 7/10, Tỉnh trưởng tỉnh Aichi Hideaki Omura, đồng thời là Trưởng Ban tổ chức triển lãm, cho rằng mục tiêu của Ban tổ chức là hoàn thành lễ hội nghệ thuật quốc tế lớn nhất Nhật Bản một cách suôn sẻ, theo hình thức công khai nguyên bản các tác phẩm trưng bày tại lễ hội.Vào ngày 30/9, Ban tổ chức Triển lãm "Aichi Triennale 2019" và Ban tổ chức gian triển lãm “Phía sau Tự do ngôn luận?” đã nhất trí mở cửa trưng bày trở lại bức tượng "Thiếu nữ Hòa bình" từ ngày 6 đến 8/10, song kế hoạch này đã không được thực hiện.Để đảm bảo an toàn trong trường hợp có nhiều khách tham quan, hai bên nhất trí sẽ tổ chức cho bốc thăm, giới hạn mỗi đợt tham quan là 30 người, và được tối đa 60 khách vào tham quan. Chiều ngày 8/10, Ban tổ chức mở hai đợt bốc thăm vào lúc 1 giờ và 3 giờ.Khách vào tham quan sẽ tuân thủ theo chỉ dẫn của người hướng dẫn, được phép tham quan các tác phẩm trong gian triễn lãm từ 15 đến 20 phút, và lần lượt được xem và thảo luận các tác phẩm video. Thời gian tham quan toàn bộ chương trình là từ 40 đến 60 phút.Ngoài ra, khách tham quan sẽ gửi hành lý mang theo người ở phía ngoài khu trưng bày, và thực hiện kiểm tra bằng thiết bị thăm dò kim loại. Khách tham quan cũng không được phép chụp ảnh, quay phim, nhằm tránh lan truyền nội dung của triễn lãm trên mạng xã hội (SNS).Hai Ban tổ chức có kế hoạch rà soát hàng ngày các đối sách như kiến nghị thông qua điện thoại, tăng cường cảnh vệ, để đưa ra biện pháp đối phó cho ngày hôm sau.Triển lãm "Aichi Triennale 2019" sẽ bế mạc vào ngày 14/10 tới. Do đó, khách tham quan chỉ có thể ngắm bức tượng "Thiếu nữ Hòa bình" trong một tuần nữa.