Cán cân tài chính tổng hợp thâm hụt kỷ lục

Tính tới tháng 8 năm nay, cán cân tài chính tổng hợp của Hàn Quốc xác lập mức thâm hụt 22.300 tỷ won (18,7 tỷ USD), cao kỷ lục trong lịch sử thống kê liên quan, xét trong 8 tháng đầu năm.Bộ Kế hoạch và tài chính giải thích điều này là kết quả của việc tổng thu ngân sách giảm do Chính phủ đẩy mạnh phân quyền tài chính cho các địa phương, và tổng chi tiêu tăng do Chính phủ giải ngân sớm ngân sách bổ sung.Cán cân quản lý tài chính, không bao gồm 4 khoản quỹ như quỹ bảo hiểm xã hội, quỹ bảo hiểm tuyển dụng, thâm hụt 49.500 tỷ won (41,4 tỷ USD) trong cùng khoảng thời gian.Trong 8 tháng qua, tổng thu ngân sách đạt 326.600 tỷ won (273,5 tỷ USD), giảm 500 tỷ won (418,7 triệu USD) so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, tổng thu thuế đạt 209.500 tỷ won (175,4 tỷ USD), giảm 3.700 tỷ won (3,1 tỷ USD). Đây là lần đầu tiên, nguồn thu thuế giảm so với cùng kỳ năm ngoái (xét trong 8 tháng đầu năm) kể từ sau năm 2014.Bộ Kế hoạch và tài chính giải thích nguyên nhân là do Chính phủ đẩy mạnh phân quyền tài chính cho địa phương, thuế tiêu thụ địa phương được nâng lên 15%, trong khi nguồn thu từ thuế giá trị gia tăng bị giảm đi 2.500 tỷ won (2,1 tỷ USD).Nguồn thu từ các khoản khác ngoài thuế từ tháng 1 tới tháng 8 đạt 16.800 tỷ won (14,1 tỷ USD), giảm 1.600 tỷ won (1,3 tỷ USD) so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng nguồn thu từ các quỹ tăng 4.800 tỷ won (4 tỷ USD), đạt 100.200 tỷ won (83,9 tỷ USD).Tổng chi tiêu trong 8 tháng đầu năm đạt 348.900 tỷ won (292,2 tỷ USD), tăng 37.800 tỷ won (31,6 tỷ USD) so với cùng kỳ năm ngoái.Mặt khác, nợ quốc gia tính tới cuối tháng 8 đạt 697.900 tỷ won (584,5 tỷ USD), tăng thêm 5.700 tỷ won (4,8 tỷ USD) so với tháng 7.