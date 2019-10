Lợi nhuận kinh doanh của Samsung tăng trở lại

Photo : YONHAP News

Hãng điện tử Samsung ngày 8/10 công bố trong quý III năm nay, doanh thu của hãng đạt 62.000 tỷ won (gần 52 tỷ USD), lợi nhuận kinh doanh đạt 7.700 tỷ won (6,45 tỷ USD).Như vậy, sau 4 quý, doanh thu của Samsung đã quay về lại mốc 60.000 tỷ won (50,2 tỷ USD), tăng 10,5% so với cùng kỳ năm 2018.Lợi nhuận kinh doanh mặc dù giảm đến 56% so với kỷ lục trước đó vào cùng kỳ năm ngoái, song vẫn tăng 16,7% so với quý II, cho thấy xu thế tăng trở lại. Tỷ lệ lợi nhuận kinh doanh trong doanh thu là 14,3%, tăng mạnh so với quý trước. Đây được xem là tín hiệu phục hồi về lợi nhuận.Doanh số bán dòng điện thoại mới ra mắt như Galaxy Note 10 cho thấy sự tăng trưởng mạnh, trong khi mảng kinh doanh màn hình tinh thể lỏng LCD cũng hồi phục. Nhờ đó, kết quả kinh doanh của hãng trong quý vừa qua vượt quá mức dự đoán.Tuy nhiên, khó có thể nhận định chíp bán dẫn, lĩnh vực chủ lực của Samsung, đang có xu hướng hồi phục. Mặc dù xu thế giảm của mặt hàng này đã dừng lại, song tình hình kinh doanh trì trệ vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt. Thêm vào đó là các yếu tố bất an từ bên ngoài như cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung, mâu thuẫn Hàn-Nhật ngày càng tăng, nên khó đưa ra cái nhìn lạc quan về tình hình trước mắt được.