Tấn công mạng các cơ quan tài chính tăng đột biến

Photo : YONHAP News

Số vụ tấn công mạng có chủ ý nhắm vào Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) và Tổng công ty đầu tư Hàn Quốc (KIC) trong ba năm gần đây đã tăng đột biến, gấp từ 14 đến 20 lần.Bộ Hành chính và an toàn vừa qua đã trình lên nghị sĩ đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành Sim Ki-joon, trực thuộc Ủy ban Kế hoạch và tài chính tại Quốc hội, báo cáo về số vụ tấn công mạng có chủ ý nhằm vào các cơ quan Chính phủ, cơ quan hành chính địa phương trong vòng 5 năm trở lại đây. Theo đó, số vụ tấn công mạng với BOK đã tăng gấp 20 lần trong ba năm qua, từ 38 vụ trong năm 2015, lên 767 vụ trong năm ngoái.Chỉ riêng từ đầu năm cho tới tháng 8 vừa qua, đã xác định được có tới 931 vụ tấn công mạng có chủ ý với Ngân hàng trung ương Hàn Quốc, con số áp đảo so với tổng số vụ thăm dò được trong năm ngoái.Xét theo từng quốc gia, trong năm ngoái, có 331 vụ tấn công mạng từ Bra-xin, chiếm gần một nửa so với tổng thể. Sau đó là Trung Quốc (158 vụ), Nga (66 vụ). Tuy nhiên, đa số các trường hợp tấn công mạng giả tạo địa chỉ IP, nên không thể kết luận chính xác hành động tấn công mạng xuất phát từ quốc gia nào.Số vụ tấn công mạng đối với Tổng công ty đầu tư Hàn Quốc cũng tăng gấp 14 lần, từ 10 vụ trong năm 2015, lên 143 vụ trong năm 2018. Tính từ tháng 1 đến tháng 8 vừa qua, số vụ tấn công mạng với cơ quan này đã lên tới 238 vụ. Với xu thế trên, số vụ tấn công mạng trong năm nay có thể vượt qua con số 350 vụ.Mặt khác, các vụ tấn công mạng có chủ ý đối với các cơ quan Chính phủ Hàn Quốc cũng tăng 1,8 lần, từ 52.795 vụ trong năm 2015, lên 94.980 vụ trong năm ngoái.Về loại hình, nhiều nhất là tấn công gây rò rỉ thông tin là 31.678 vụ, thu thập thông tin là 19.015 vụ và ngụy tạo trang chủ là 15.924 vụ (số liệu năm 2018).