Viện Kiểm sát áp giải em trai Bộ trưởng Tư pháp

Photo : YONHAP News

Viện Kiểm sát khu vực Trung Seoul sáng ngày 8/10 cho biết đã chấp hành lệnh áp giải đối với em trai Bộ trưởng Tư pháp Cho Kuk, người bị nghi ngờ dính líu tới các hành vi tiêu cực trong tuyển dụng của một trung tâm luyện thi tư nhân do gia đình ông Cho điều hành.Trước đó, vào ngày 4/10, Viện Kiểm sát đã đề nghị Tòa án ban lệnh bắt giam em trai ông Cho, với cáo buộc biển thủ, căn cứ theo Luật xử phạt nặng với những tội phạm kinh tế đặc biệt.Ban đầu, Tòa án khu vực Trung Seoul dự kiến tiến hành thẩm định lệnh bắt giam từ lúc 10 giờ 30 phút sáng ngày 8/10. Tuy nhiên, vào ngày 7/10, em trai ông Cho đã đề nghị Toà án lùi ngày thẩm định lệnh bắt giam, do vướng lịch phẫu thuật đĩa đệm, và đã nhập viện một bệnh viện Đại học ở thành phố Busan.Do đó, Tòa án đã cử nhân lực điều tra tới bệnh viện để kiểm tra tình hình sức khỏe thực tế của em trai Bộ trưởng Tư pháp, sau đó ban lệnh áp giải về Tòa án, để tiến hành thẩm định lệnh bắt giam, dự kiến là trong chiều cùng ngày.Mặt khác, từ 9 giờ sáng ngày 8/10, Viện Kiểm sát tiếp tục triệu tập vợ Bộ trưởng Tư pháp là giáo sư Chung Kyung-shim để điều tra tiếp. Trong đợt triệu tập điều tra lần thứ hai trước đó với bà Chung, thời gian điều tra chỉ kéo dài 2 tiếng 40 phút.Viện Kiểm sát dự kiến tập trung thẩm vấn vợ Bộ trưởng Cho về nghi ngờ can thiệp vào quá trình điều hành quỹ tư nhân, nơi các thành viên trong gia đình bà này góp vốn, xem xét Bộ trưởng Cho có biết về điều này hay không. Ngoài ra, Viện Kiểm sát cũng điều tra về cáo buộc bà Chung giả mạo giấy khen của Hiệu trưởng Đại học Dongyang, nơi bà công tác, cho con gái.