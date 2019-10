6 nước châu Âu lên án Bắc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo

Photo : YONHAP News

Hội đồng bảo an Liên hợp quốc ngày 8/10 (giờ địa phương) đã mở cuộc họp kín liên quan tới vụ phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm (SLBM) của Bắc Triều Tiên hôm 2/10 vừa qua. Sau cuộc họp, Đại sứ 6 nước châu Âu đã ra tuyên bố chung, lên án vụ phóng tên lửa của miền Bắc.Cuộc họp trên được triệu tập theo đề nghị của hai nước thành viên thường trực Hội đồng bảo an là Anh và Pháp, cùng nước Đức, quốc gia thành viên không thường trực. Trước đó, hồi tháng 8 vừa qua, ba nước này cũng từng hai lần đề nghị Hội đồng bảo an triệu tập cuộc họp nhằm đối phó với động thái phóng tên lửa của Bình Nhưỡng, và ra tuyên bố chung. Tuyên bố chung lần này có thêm sự tham gia của hai nước thành viên không thường trực là Bỉ và Ba Lan, cùng Estonia, thành viên nhiệm kỳ tới.Trong tuyên bố, 6 nước châu Âu hối thúc Bắc Triều Tiên có biện pháp thực chất để giải trừ vũ khí hủy diệt hàng loạt, nối lại đàm phán phi hạt nhân hóa với Mỹ, tuân thủ đúng các biện pháp cấm vận của Hội đồng bảo an.Đại sứ Pháp tại Liên hợp quốc Nicolas de Rivire nhấn mạnh vụ phóng tên lửa ngày 2/10 của miền Bắc rõ ràng đã vi phạm nghị quyết trừng phạt của Hội đồng bảo an. Liên hợp quốc cần phải duy trì nghị quyết cấm vận với Bình Nhưỡng, đảm bảo các biện pháp trừng phạt được thực thi một cách toàn diện và nghiêm ngặt.Chưa rõ thông tin về lập trường của ba nước thành viên thường trực khác trong Hội đồng bảo an là Mỹ, Trung Quốc và Nga, trong cuộc họp vừa qua.