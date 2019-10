Kinh tế địa phương Nhật Bản lao đao vì phong trào tẩy chay tại Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Phong trào tẩy chay Nhật Bản tại Hàn Quốc nổ ra sau khi Tokyo siết chặt quy chế xuất khẩu với ba mặt hàng vật liệu công nghệ cao sang Seoul, vẫn không hề giảm nhiệt sau gần 100 ngày, khiến nền kinh tế địa phương của Nhật Bản gặp nhiều khó khăn.Hãng tin Kyodo Nhật Bản ngày 9/10 cho biết, chính quyền đảo Tsushima, một địa phương biểu tượng cho giao lưu Hàn-Nhật, đã đề nghị Chính phủ trung ương hỗ trợ tài chính khẩn cấp do gặp khó khăn về kinh tế từ phong trào tẩy chay của người dân Hàn Quốc.Thương nhân người Hàn trên đảo cho biết kể từ sau khi cuộc vận động tẩy chay Nhật Bản diễn ra, hầu như không có khách du lịch Hàn Quốc nào tới thăm hòn đẩo này. Tổng lượng khách đi tàu du lịch tới đảo trong vòng ba tháng qua chỉ dừng lại ở con số 63.496 người, giảm 70,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Tàu du lịch là phương tiện duy nhất nối đảo với đất liền.Trong khi đó, giới thương nhân lo ngại sẽ phải đóng cửa các cửa hàng, nhà nghỉ và khách sạn nếu phong trào tẩy chay kéo dài. Một số khách sạn mới trên đảo, vốn có kế hoạch mở cửa vào cuối năm, vẫn đang trong tình trạng đóng cửa. Người dân trên đảo chia sẻ cảm thấy lo ngại về giao lưu dân sự bị cắt đứt do quan hệ Hàn-Nhật xấu đi.Cộng đồng người Hàn trên đảo sẽ tổ chức một sự kiện giao lưu dân sự Hàn-Nhật từ ngày 18/10, kéo dài trong vòng ba ngày. Tham dự sự kiện sẽ có từ 70-90 người đến từ Hàn Quốc, cùng đại diện chính quyền đảo, các hiệp hội du lịch, thương nhân địa phương. Tại đây sẽ diễn ra một buổi tọa đàm về đối sách khắc phục khó khăn, phương hướng cho quan hệ Hàn-Nhật, và một buổi biểu diễn văn nghệ cầu chúc cho hòa bình hai quốc gia và thế giới.