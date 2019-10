Tích cực quảng bá về cơ chế kiểm soát xuất khẩu với cộng đồng quốc tế

Photo : KBS News

Bên lề cuộc họp Ủy ban giải trừ quân bị và an ninh quốc tế của Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 74 diễn ra tại New York (Mỹ), Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 8/10 (giờ địa phương) đã tổ chức một buổi hội thảo với chủ đề "Tình hình thực hiện kiểm soát xuất khẩu".Mục đích tổ chức sự kiện là nhằm tích cực quảng bá với cộng đồng quốc tế về những nỗ lực và thành quả trong kiểm soát xuất khẩu, nâng cao lòng tin của các nước với cơ chế kiểm soát của Hàn Quốc. Trước đó, khi thực hiện siết chặt quy chế xuất khẩu sang Hàn Quốc, Nhật Bản đã nêu ra vấn đề cơ chế kiểm soát xuất khẩu của Seoul.Tham dự sự kiện, các chuyên gia ở lĩnh vực kiểm soát xuất khẩu trong và ngoài nước đã phát biểu, thảo luận về các chủ đề liên quan đến kiểm soát xuất khẩu, tăng cường hợp tác quốc tế ở lĩnh vực này.Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên nhấn mạnh cùng với sự phát triển của nhiều loại công nghệ cao, sự tăng trưởng của các nền kinh tế mới nổi, hệ thống kiểm soát xuất khẩu quốc tế đang đối mặt với nhiều thách thức mới. Trong bối cảnh đó, cần có sự phối hợp giữa các khu vực và các quốc gia thông qua Liên hợp quốc và hệ thống kiểm soát xuất khẩu quốc tế. Trên cương vị là quốc gia thành viên chính của hệ thống kiểm soát xuất khẩu quốc tế, Hàn Quốc sẽ tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm với các nước mới nổi, trên nền tảng hệ thống thương mại tự do, đóng góp vào việc tăng cường hệ thống kiểm soát xuất khẩu quốc tế.Bộ Công nghiệp nhấn mạnh công nghệ cao đóng vai trò quan trọng trong chuỗi giá trị toàn cầu. Do đó, hai nước Hàn Quốc và Nhật Bản cần phải phối hợp trong hệ thống kiểm soát xuất khẩu quốc tế về công nghệ cao. Cơ quan kiểm soát xuất khẩu của hai nước cần đối thoại về mặt chính sách, để giải quyết các vấn đề, khôi phục niềm tin song phương.Tại buổi thảo luận, giới chuyên gia của Hàn Quốc đã trình bày về tình hình kiểm soát xuất khẩu, các hoạt động nhằm đi tiên phong trong hợp tác quốc tế ở lĩnh vực kiểm soát xuất khẩu của Seoul, nhấn mạnh Hàn Quốc đang tuân thủ đúng các quy định về hệ thống kiểm soát xuất khẩu quốc tế. Các chuyên gia cũng chỉ ra rằng biện pháp siết chặt quy chế xuất khẩu mang tính trả đũa của Tokyo, đang làm gia tăng bất ổn cho doanh nghiệp, gây hỗn loạn chuỗi giá trị toàn cầu.