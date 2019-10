Hàn Quốc xếp thứ 13 về năng lực cạnh tranh quốc gia

Photo : KBS News

Bộ Kế hoạch và tài chính cho biết, theo đánh giá về "Năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019" của Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) công bố ngày 9/10, Hàn Quốc xếp thứ 13 trong tổng số 141 quốc gia và vùng lãnh thổ về năng lực cạnh tranh quốc gia, tăng hai bậc so với năm ngoái và 4 bậc so với năm 2017.Năm nay, Singapore đã vượt qua Mỹ để vươn lên vị trí số một, sau đó là Hồng Kông, Hà Lan, Thụy Sỹ, Nhật Bản, Đức, Thụy Điển, Anh, Đan Mạch. Trong 36 nước thành viên Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), Hàn Quốc đứng thứ 10 và xếp thứ 5 trong số 17 nước khu vực Đông Á-Thái Bình Dương.Trong số 12 hạng mục đánh giá theo từng lĩnh vực, có hai hạng mục của Hàn Quốc bị xuống hạng, 5 hạng mục thăng hạng và 5 hạng mục vẫn giữ nguyên so với năm trước.Hạng mục "thị trường lao động" đứng thứ 51, giảm 3 bậc. Trong hạng mục này, Hàn Quốc bị đánh giá thấp về sự hợp tác giữa doanh nghiệp và người lao động, thông lệ tuyển dụng, sa thải, sự thuận tiện khi tuyển dụng lao động người nước ngoài. Ngoài ra, hạng mục "sức sống doanh nghiệp" rơi từ vị trí thứ 22 trong năm ngoái, xuống 25 trong năm nay. Mặc dù hạng mục "năng lực cạnh tranh thị trường hàng hóa sản xuất" đã tăng 8 bậc, đứng thứ 59, nhưng vẫn còn ở mức thấp.Nối tiếp năm ngoái, Hàn Quốc tiếp tục xếp thứ nhất ở hạng mục "phổ cập công nghệ thông tin và truyền thông (ICT)" và "tính an toàn của nền kinh tế vĩ mô".Các hạng mục khác đứng thứ hạng cao như "hạ tầng" (thứ 6), "năng lực đổi mới" (thứ 6), "y tế" (thứ 8). Một số hạng mục khác như "quy mô thị trường lao động" (thứ 14), "hệ thống tài chính" (thứ 18), "chế độ" (thứ 26), "công nghệ" (thứ 27) cũng nằm trong top trên.Diễn đàn kinh tế thế giới đánh giá Hàn Quốc là "nhà lãnh đạo toàn cầu" ở lĩnh vực phổ cập công nghệ thông tin và truyền thông, song đồng thời khuyến cáo Seoul cần nâng cao tinh thần doanh nghiệp thách thức với khó khăn, thúc đẩy cạnh tranh trong nước, cải thiện cơ cấu chồng chéo, cứng nhắc trong thị trường lao động.Về điều này, Chính phủ Hàn Quốc đang lên ý tưởng là xúc tiến cải cách thị trường lao động thông qua một thỏa hiệp lớn trong xã hội, đẩy mạnh đầu tư nền tảng đổi mới và bồi dưỡng các ngành công nghiệp mới, nâng cao năng lực đổi mới quốc gia.