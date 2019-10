Chênh lệch hỗ trợ thuế về nghiên cứu và phát triển Hàn-Nhật tăng mạnh

Photo : YONHAP News

Trong khi Hàn Quốc cắt giảm hỗ trợ thuế cho các dự án nghiên cứu và phát triển (R&D) của các doanh nghiệp lớn trong nước, Nhật Bản lại có chính sách ngược chiều, khiến chênh lệch về hỗ trợ thuế giữa hai quốc gia chênh nhau đến hơn 10 bậc trong vòng 10 năm qua.Theo báo cáo so sánh hỗ trợ thuế cho nghiên cứu và phát triển Hàn-Nhật, do Viện nghiên cứu kinh tế Hàn Quốc, trực thuộc Liên đoàn công nghiệp Hàn Quốc (FKI), công bố ngày 10/10, hỗ trợ thuế cho nghiên cứu và phát triển của Seoul đối với các doanh nghiệp lớn năm 2018 đứng thứ 27 trong Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), giảm 13 bậc so với năm 2009.Trong khi đó, Tokyo chỉ tụt mất có 3 bậc, từ vị trí thứ 11 năm 2009, xuống vị trí thứ 14 trong năm ngoái, dẫn đến chênh lệch về hỗ trợ thuế cho nghiên cứu và phát triển giữa hai nước đã tăng từ 3 bậc (năm 2009) lên thành 13 bậc (năm 2018).Viện nghiên cứu kinh tế Hàn Quốc giải thích sở dĩ có sự chệnh lệch trên là vì Nhật Bản đã gia tăng hạn mức, và tỷ lệ khấu trừ thuế, mở rộng ưu đãi đầu tư và phạm vi khấu trừ để thúc đẩy đầu tư nghiên cứu và phát triển trong nước, khác hẳn với Hàn Quốc.Chế độ khấu trừ đối với các dự án nghiên cứu và phát triển thông thường của các doanh nghiệp lớn Hàn Quốc được phép lựa chọn một trong hai phương thức là tính trên tổng giá trị hoặc tính trên phần tăng chi phí đầu tư. Tuy nhiên, có tới hơn 80% doanh nghiệp lựa chọn cách tính trên tổng giá trị đầu tư. Về phương thức tính trên tổng giá trị đầu tư, hơn một nửa chi phí nghiên cứu và phát triển trong doanh thu sẽ được khấu trừ thuế ở hạn mức 2%. Trong khi đó, các doanh nghiệp Nhật Bản có thể nhận được mức khấu từ cơ bản là 6%, thậm chí tới 14% tùy vào mức tăng đầu tư.Kể từ sau năm 2013, Hàn Quốc đã 4 lần giảm tỷ lệ khấu trừ thuế đối với các dự án nghiên cứu và phát triển thông thường, từ mức 3-6% xuống còn 0-2%. Ngược lại, Nhật Bản đã mở rộng mức khấu từ 8-10% lên thành 6-14%.Ngoài ra, Tokyo cũng tăng cường ưu đãi doanh nghiệp tăng chi phí đầu tư cho nghiên cứu và phát triển, trong khi Seoul không có chính sách này. Năm nay, Nhật Bản còn sửa đổi luật về thuế để tăng đầu tư nghiên cứu và phát triển, cũng như tăng cường cơ cấu ưu đãi hiện hành. Cùng với đó là tăng tỷ lệ khấu trừ bổ sung với các dự án nghiên cứu chung, hay ủy thác nghiên cứu giữa doanh nghiệp lớn với các doanh nghiệp mạo hiểm.