Hàn Quốc làm Chủ tịch kỳ họp WHO khu vực Tây Thái Bình Dương

Photo : YONHAP News

Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc ngày 9/10 cho biết Seoul đã được bầu làm Chủ tịch kỳ họp lần thứ 70 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khu vực Tây Thái Bình Dương, diễn ra từ ngày 7 đến 11/10, tại Manila, Philippines.Kỳ họp Tổ chức Y tế thế giới khu vực Tây Thái Bình Dương có sự tham gia của Bộ trưởng, Thứ trưởng Y tế của 37 quốc gia thành viên WHO, thảo luận về các vấn đề quan trọng nhất ở trong khu vực, thúc đẩy hợp tác giữa các nước thành viên trong việc lập kế hoạch, thực hiện và đánh giá các dự án y tế.Bộ trưởng Y tế và phúc lợi Park Neung-hoo, đại diện Hàn Quốc tham gia kỳ họp, đang giữ vai trò Chủ tịch các phiên họp của WHO khu vực Tây Thái Bình Dương tại Philippines.Kỳ họp lần này có nhiệm vụ đánh giá kết quả các dự án y tế được xúc tiến trong khu vực Tây Thái Bình Dương thời gian qua, như chính sách cấm hút thuốc, chính sách đối phó với tình trạng già hóa, đối sách về an ninh y tế và các bệnh truyền nhiễm. Đồng thời, lập kế hoạch và ngân sách cho các dự án trong thời gian tới.Các nước thành viên đều cùng chung ý kiến về việc cần đảm bảo tiếp cận thuốc chữa bệnh thông qua việc xúc tiến phát triển thuốc mới với giá cả hợp lý, và xem xét thảo luận phương án đạt mục tiêu chăm sóc y tế một cách phổ biến tại kỳ họp năm sau.Bộ trưởng Park nhận định việc Hàn Quốc được bầu làm nước Chủ tịch kỳ họp lần này có nghĩa là các nước đều đặt mối quan tâm và kỳ vọng cao với Seoul trong việc giải quyết các vấn đề y tế ở khu vực Tây Thái Bình Dường. Đáp lại sự kỳ vọng đó, Hàn Quốc cam kết sẽ đi đầu trong việc đưa ra tiếng nói đối với các vấn đề y tế nổi cộm trong khu vực.