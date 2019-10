Photo : YONHAP News

Trong báo cáo "Xu hướng kinh tế tháng 10", Viện nghiên cứu phát triển Hàn Quốc (KDI) nhận định mặc dù tiêu dùng đã được mở rộng, nhưng do xuất khẩu tiếp tục thu hẹp, nên nền kinh tế vẫn tiếp tục "trì trệ".Như vậy, KDI đã duy trì nhận định nền kinh tế Hàn Quốc "trì trệ" trong hơn nửa năm qua. Trước đó, trong báo cáo từ tháng 11 năm ngoái tới tháng 3 năm nay, KDI đánh giá nền kinh tế đang tăng trưởng chậm lại, và bắt đầu nhận định "trì trệ" từ báo cáo tháng 4.Viện nghiên cứu phát triển cho biết, trong tháng 8, doanh thu bán lẻ tăng 4,1% so với tháng trước, sản xuất dịch vụ tăng mạnh hơn, nên xu hướng trì trệ tiêu dùng đã được giảm nhẹ.Tuy nhiên, xu hướng giảm xuất khẩu và đầu tư vẫn tiếp diễn, nên nền kinh tế chưa thoát khỏi tình trạng "trì trệ" tập trung ở ngành chế tạo và khai thác khoáng sản, xây dựng. Đầu tư thiết bị trong tháng 8 giảm 2,7%, mức giảm đã cải thiện hơn so với mức 4,9% tháng 7, nhưng vẫn ở mức thấp. Kim ngạch xuất khẩu tháng 9 tiếp tục giảm 11,7%.Giá tiêu dùng tháng 9 giảm 0,4%. KDI phân tích đây là một hiện tượng nhất thời, do giá nông sản và giá các dịch vụ công giảm, nên chưa thể coi nhu cầu đang bị co hẹp nghiêm trọng.