Liên tiếp diễn ra biểu tình quy mô lớn trong ngày 9/10

Photo : YONHAP News

Nối tiếp với ngày Lập quốc (3/10), cuộc biểu tình quy mô lớn do các tổ chức bảo thủ tổ chức, đã tiếp tục diễn ra tại quảng trường Gwanghwamun, trong ngày kỷ niệm Ngày sáng tạo chữ Hàn Hangeul (9/10).Đoàn người biểu tình trải dài gần 1 km, từ quảng trường Gwanghwamun cho tới trụ sở Hội đồng thành phố Soeul. Cuộc biểu tình này do các tổ chức dân sự ủng hộ phe bảo thủ, phối hợp cùng đảng Cộng hòa của chúng ta, tổ chức.Chủ tịch đảng đối lập Hàn Quốc tự do Hwang Kyo-ahn và Đại diện đảng này tại Quốc hội Na Kyung-won cũng tham gia cuộc biểu tình, nhưng không xuất hiện và phát biểu trên sân khấu. Đoàn người biểu tình đồng loạt hô vang khẩu hiệu hối thúc Tổng thống Moon Jae-in từ chức và bắt giam Bộ Trưởng Tư pháp Cho Kuk.Một số sinh viên trường Đại học quốc gia Seoul đã có một màn trình diễn, chia sẻ một tài liệu châm biếm về giấy chứng nhận thực tập mà con trai Bộ trưởng Cho Kuk nhận được từ trường Đại học quốc gia Seoul. Sau đó, đoàn biểu tình vừa hô khẩu hiệu, vừa di chuyển về hướng Phủ Tổng thống.Trong khi đó, một cuộc biểu tình khác cũng đã diễn ra ngay trước tòa nhà Quốc hội từ lúc 2 giờ chiều cùng ngày. Đoàn biểu tình cho rằng việc Viện Kiểm sát điều tra Bộ trưởng Cho Kuk là quá đáng, hối thúc cải cách Viện Kiểm sát, thành lập Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng.Những người ủng hộ Bộ trưởng Cho Kuk dự kiến sẽ tiếp tục tổ chức cuộc biểu tình quy mô lớn vào cuối tuần này tại Seocho (Seoul), yêu cầu cải cách Viện Kiểm sát.