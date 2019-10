Tàu tuần tra Nhật Bản nhiều lần hoạt động gần đảo Dokdo

Photo : YONHAP News

Tàu tuần tra của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản (JCG) được xác định đã có hơn 100 lần hoạt động trên vùng lãnh hải gần đảo Dokdo của Hàn Quốc trong năm ngoái.Cụ thể, nghị sĩ đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành Do Jong-hwan, thành viên Ủy ban quốc phòng tại Quốc hội ngày 9/10 cho biết: theo tài liệu chất vấn thanh tra công tác điều hành quốc gia trụ sở Hải quân, do Quân khu Gyeryongdae (thành phố Gyeryong, tỉnh Nam Chungcheong) thực hiện, tàu tuần tra của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản đã tăng tần suất hoạt động tại vùng biển gần đảo Dokdo, từ 90 lần trong năm 2016, lên hơn 100 lần trong năm 2018.Tần suất hoạt động của tàu quân sự thuộc Lực lượng phòng vệ Nhật Bản cũng đã tăng từ hai lần trong năm 2016, lên 18 lần trong năm 2017 và 37 lần trong năm ngoái.Ngoài ra, tần suất hoạt động của tàu quân sự Trung Quốc xung quanh bán đảo Hàn Quốc cũng tăng hơn gấp hai lần, từ hơn 120 hoạt động trong năm 2016, lên 280 lần trong năm 2018. Với quyết tâm trở thành một cường quốc về quân sự trên biển, Trung Quốc hiện đang sở hữu tới 20 chiếc tàu khu trục Aegis, và đang có kế hoạch mở rộng lên thành 30 chiếc.Theo đó, nghị sĩ Do Jong-hwa đề xuất Chính phủ cần phải lập đối sách với các mối đe dọa của các nước láng giềng trên biển, trong bối cảnh các mối uy hiếp trên biển ngày càng tăng nhưng lực lượng Hải quân trong nước lại "án binh bất động".