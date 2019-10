Chi 8,5 triệu USD cho tập trận chung với Mỹ trong 4 năm qua

Photo : YONHAP News

Trong tài liệu báo cáo lên Ủy ban Quốc phòng thuộc Quốc hội vào ngày 9/10, Bộ Quốc phòng và Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết tổng chi phí của quân đội Hàn Quốc sử dụng trong các cuộc tập trận chung của liên quân Hàn-Mỹ kể từ sau năm 2016 tới cuộc tập trận Dongmaeng 19-1 (Đồng minh 19-1) tháng 3 năm nay, là 10,2 tỷ won (8,5 triệu USD), bao gồm chi phí nhân công cho binh lính, sĩ quan.Trong năm 2016, cuộc tập trận Key Resolve (Giải pháp then chốt) tiêu tốn 2,2 tỷ won (1,8 triệu USD). Đây là cuộc diễn tập sở chỉ huy trên máy tính, có sự tham gia của hơn 20.000 binh lực. Cuộc tập trận Ulchi Freedom Guardian (Người bảo vệ tự do Ulchi) tiêu tốn 2,1 tỷ won (1,7 triệu USD), huy động 75.000 binh lực, là cuộc diễn tập sở chỉ huy liên quân, không huy động trang bị quân sự.Sang năm 2017, chi phí cho cuộc tập trận "Giải pháp then chốt" là 1,8 tỷ won (1,5 triệu USD), với 67.000 binh lực; cuộc tập trận "Người bảo vệ tự do Ulchi" là 1,7 tỷ won (1,4 triệu USD).Trong năm ngoái, có 23.000 binh lực tham gia cuộc tập trận "Giải pháp then chốt", tiêu tốn 1,2 tỷ won (1 triệu USD).Tiếp đó, trong năm nay hai nước diễn tập "Đồng minh 19-1", quân đội Hàn Quốc chi 1,1 tỷ won (970.000 USD), huy động 18.000 binh lực. Đây cũng là cuộc diễn tập sở chỉ huy liên quân, không huy động trang thiết bị quân sự.Bộ Quốc phòng và Hội đồng tham mưu trưởng liên quân không liệt kê chi phí cho cuộc tập trận chung giữa hai nước diễn ra từ ngày 11/8 tới 20/8 vừa qua. Cuộc tập trận này tập trung vào đánh giá năng lực tác chiến ban đầu (IOC) của quân đội Hàn Quốc, nhằm chuẩn bị cho việc chuyển giao quyền tác chiến thời chiến, nên dự kiến sẽ tốn nhiều chi phí hơn cuộc tập trận "Đồng minh 19-1".Đây là lần thứ hai, quân đội Hàn Quốc công bố về quy mô cụ thể chi phí của quân đội trong các cuộc tập trận chung với Mỹ, kể từ sau đợt đầu những năm 2000. Ngược lại, Mỹ chưa từng công bố chi phí cụ thể mà Washington sử dụng cho các cuộc tập trận chung với Seoul, nên quan chức quân đội không nắm bắt được con số cụ thể. Tuy nhiên, có ý kiến phân tích rằng chi phí của Mỹ cao gấp khoảng hai lần so với quân đội Hàn Quốc, do kèm thêm chi phí vận chuyển binh lính từ Mỹ, hoặc căn cứ tại nước ngoài, tới Hàn Quốc.