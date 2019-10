Khai mạc triển lãm đặc biệt về văn hóa Hàn Quốc tại Ba Lan

Photo : YONHAP News

Hàng trăm tài sản văn hóa tiêu biểu của Hàn Quốc từ thời đại đồ đá cũ cho đến thời đại Joseon thế kỷ XIX, đang được trưng bày giới thiệu đến công chúng ở Ba Lan.Bảo tàng trung ương quốc gia Hàn Quốc cho biết, triển lãm đặc biệt kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Hàn-Ba Lan với chủ đề "Lộng lẫy và tinh tế. Linh hồn và cốt lõi trong nghệ thuật Hàn Quốc" (Splendour and Finesse. Spirit and Substance in Korean Art), đang diễn ra tại Bảo tàng quốc gia Warsaw, từ ngày 11/10 đến 12/1 năm sau.Đây là triển lãm đầu tiên giới thiệu về toàn bộ lịch sử, văn hóa Hàn Quốc lần đầu tiên ở Đông Âu. Có tổng cộng 391 hiện vật của 244 tài sản văn hóa Hàn Quốc đặc trưng cho từng thời đại như hội họa, mỹ nghệ, tác phẩm nghệ thuật về Phật giáo.Triển lãm chia làm 5 phần, gồm thời tiền sử, thời Tam quốc, thời Silla thống nhất, thời Goryeo, và thời Joseon. Khách tham quan còn có thể thưởng thức một cách sinh động văn hóa Hàn Quốc thông qua công nghệ số.Trước đó, năm 2015, Bảo tàng trung ương quốc gia Hàn Quốc đã từng hợp tác với 19 bảo tàng tại Ba Lan để tổ chức triển lãm.Bảo tàng trung ương quốc gia cho biết 95% dân số Ba Lan theo Thiên chúa giáo và khách tới dự khai mạc triển lãm đã rất hứng thú với văn hóa Phật giáo của Hàn Quốc, với các tượng Phật và đồ thủ công kim loại thời Silla thống nhất và thời Goryeo.