Công đoàn lao động đường sắt đình công trong 72 tiếng

Photo : YONHAP News

Công đoàn lao động đường sắt Hàn Quốc đã tiến hành đình công trong vòng 72 tiếng, bắt đầu từ 9 giờ ngày 11/10.Phía công đoàn nhấn mạnh lý do đình công là do Tổng công ty đường sắt Hàn Quốc (KORAIL) vẫn chưa chịu thực hiện các khoản mục mà hai bên đã nhất trí, như về việc nâng lương, khôi phục các khoản trợ cấp bị cắt giảm, thay đổi bố trí ca làm việc.Đồng thời, Công đoàn cũng yêu cầu Chính phủ thực hiện ngay cam kết về việc hợp nhất hai tuyến tàu cao tốc KTX và SRT, nhằm tăng tính công ích của ngành đường sắt.Đây là cuộc đình công đầu tiên của Công đoàn lao động đường sắt trong vòng ba năm qua, kể từ tháng 9 năm 2016. Tuy nhiên, các nhân viên tuyến tàu SRT không tham gia đình công, nên tuyến cao tốc này vẫn hoạt động bình thường.Bộ Địa chính và giao thông đang phối hợp với các cơ quan hữu quan thực hiện đối sách khẩn cấp nhằm đảm bảo giao thông thông suốt trong thời gian Công đoàn đình công, như điều động nhân viên từ Tổng công ty đường sắt và quân nhân tới tuyến KTX và các tuyến tàu điện đô thị, huy động tối đa phương tiện thay thế như xe buýt.Bộ Địa chính và giao thông dự kiến nguồn nhân lực mới được điều động sẽ giúp đảm bảo hoạt động của các tuyến tàu điện đô thị ở mức gần như bình thường. Tuy nhiên, tỷ lệ vận hành tuyến tàu cao tốc KTX sẽ chỉ bằng khoảng 72,4% so với trước đó. Các tuyến tàu hỏa thông thường duy trì tỷ lệ vận hành ở mức 60%, tàu chở hàng là 36,8%.Bộ Địa chính và giao thông cùng Tổng công ty đường sắt khuyến nghị hành khách kiểm tra trước lịch hoạt động của tàu.Mặt khác, Công đoàn lao động Công ty tàu điện ngầm đô thị Seoul (Seoul Metro), nhà điều hành các tuyến tàu điện ngầm từ số 1 đến số 8 khu vực thủ đô Seoul, bắt đầu tiến hành "đấu tranh hợp pháp" từ ngày 11/10."Đấu tranh hợp pháp" là một biện pháp phản đối vừa vẫn tuân thủ pháp luật, vừa nhằm gây thiệt hại cho chủ sử dụng lao động. Ở đây, phía Công đoàn thực hiện "đấu tranh hợp pháp" bằng cách nghỉ phép tập thể, tan sở đúng giờ (không làm thêm giờ), lái tàu thật chậm viện cớ để đảm bảo an toàn.Nếu Công ty không chấp nhận yêu cầu về việc bãi bỏ chế độ giảm dần lương theo giai đoạn, thì Công đoàn sẽ tiến hành đình công vào trung tuần tháng 11.