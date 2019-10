Mỹ kêu gọi miền Bắc đối thoại, tuân thủ lệnh cấm vận quốc tế

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Mỹ kêu gọi Bắc Triều Tiên tuân thủ nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc (UNSC) và tiếp tục tham gia đối thoại phi hạt nhân hóa.Theo Đài châu Á tự do (RFA) ngày 11/10, Bộ Ngoại giao Mỹ đã tái khẳng định lập trường yêu cầu Bắc Triều Tiên kiềm chế khiêu khích, tuân thủ nghị quyết cấm vận của Hội đồng bảo an, tiếp tục tham gia đàm phán một cách thực chất, hướng tới mục tiêu phi hạt nhân hóa và đảm bảo ổn định và hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc.Bộ Ngoại giao Mỹ đáp lại đề nghị bình luận về phát biểu của BộNgoại giao miền Bắc được đưa ra một ngày trước đó, ngày 10/10. Trong phát biểu, Bình Nhưỡng chỉ trích tuyên bố chung của 6 nước châu Âu lên án vụ thử tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) của Bình Nhưỡng ngày 2/10 vừa qua.Ngày 8/10, Đại sứ 6 nước châu Âu tại Liên hợp quốc gồm Anh, Pháp, Đức, Bỉ, Ba Lan và Estonia đã ra tuyên bố chung lên án vụ phóng tên lửa của Bắc Triều Tiên, ngay sau cuộc họp của Hội đồng bảo an liên quan đến động thái khiêu khích tên lửa SLBM của miền Bắc.Đáp lại, ngày 10/10, thông qua người phát ngôn Bộ Ngoại giao, Bắc Triều Tiên gọi tuyên bố chung của 6 nước châu Âu là một động thái "khiêu khích vô cùng nghiêm trọng". Nước này để ngỏ khả năng có thể triển khai phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) trong thời gian tới.