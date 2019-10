Lượng khách đi tàu du lịch Busan-Nhật Bản giảm hơn 80%

Photo : YONHAP News

Làn sóng tẩy chay Nhật Bản lan rộng khiến lượng người sử dụng tàu du lịch xuất phát từ thành phố Busan (miền Nam Hàn Quốc) đến Nhật Bản trong tháng 9 đã giảm tới 80%.Hãng thông tấn Kyodo trích dẫn thống kê của Cục Giao thông vận tải đảo Kyushu, trực thuộc Bộ Đất đai, cơ sở hạ tầng, giao thông và du lịch Nhật Bản, cho thấy tổng số lượt người sử dụng tàu du lịch nối từ thành phố Busan tới Hakata thuộc tỉnh Fukuoka, thành phố Shimonoseki tỉnh Yamaguchi, và đảo Tsushima thuộc tỉnh Nagasagi, trong tháng trước là 19.888 người, giảm tới 80,6% so với một năm trước. Con số này trong tháng 8 cũng giảm 69,4% so với cùng kỳ năm 2018.Về quốc tịch của hành khách đi tàu trong tháng 9, số lượt người Hàn Quốc và người Nhật Bản cũng giảm lần lượt 86,8% và 42,7%. Lượng khách người Hàn Quốc nhập cảnh vào đảo Kyushu trong tháng 7 là 147.352 người, giảm 16,8% so với một năm trước. Tổng lượng khách du lịch quốc tế đến đảo này trong tháng 7 cũng giảm 7,9%, đạt 418.878 người. Cục Giao thông vận tải đảo Kyushu nhận định sự sụt giảm này là do chịu tác động từ làn sóng tẩy chay du lịch Nhật Bản từ Hàn Quốc.Bên cạnh đó, theo kết quả phân tích tình hình kinh doanh 17 trên tổng số 19 khách sạn địa phương thuộc Tập đoàn đường sắt Nishi-Nippon của Nhật Bản cũng cho thấy lượng khách người Hàn Quốc cũng có xu hướng giảm, từ 40% trong tháng 7, đến 60% trong tháng 8 và 70% trong tháng 9.