Bắt đầu vòng đàm phán thứ ba cải thiện FTA Hàn-Chile

Photo : YONHAP News

Vòng đàm phán thứ ba nhằm cải thiện Hiệp định thương mại tự do (FTA) Hàn-Chile diễn ra tại Seoul, Hàn Quốc từ ngày 14 đến 16/10.Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 13/10 cho biết phái đoàn phía Chính phủ Hàn Quốc do đại diện đàm phán FTA Kim Ki-joon dẫn đầu và phái đoàn Chính phủ Chile do Vụ trưởng kinh tế song phương trực thuộc Bộ Ngoại giao Felipe Lopeandia dẫn dắt, sẽ đàm phán trong 4 ngày tại Seoul.Ở vòng đàm phán thứ ba này, Hàn Quốc và Chile sẽ tiến hành thảo luận về 7 lĩnh vực là hàng hóa, quyền sở hữu trí tuệ, thuận lợi hóa thương mại, lao động, bình đẳng giới, hợp tác và xem xét các vấn đề pháp lý.Đặc biệt, để cải thiện FTA Hàn-Chile để hiệu lực trong 15 năm qua, hai bên, hai bên dự kiến sẽ thảo luận chuyên sâu các vấn đề cần thiết để đưa ra các chuẩn mực thương mại mới nhất như áp dụng tự do hóa thương mại với nhiều hàng hóa hơn, bình đẳng giới và vấn đề lao động.Đại diện đàm phán phía Hàn Quốc Kim Ki-joon cam kết sẽ phát huy các kinh nghiệm hợp tác kinh tế giữa hai nước trong thời gian quan và điều chỉnh theo những thay đổi trong môi trường thương mại kể từ sau khi FTA song phương có hiệu lực. Tuy nhiên, Seoul cũng sẽ cân nhắc đến cuộc đàm phán đầu năm sau về việc gia nhập nước thành viên không chính thức Liên minh Thái Bình Dương (AP).