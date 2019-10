Chính giới phản ứng trái chiều về việc Bộ trưởng Tư pháp xin từ chức

Photo : YONHAP News

Chính giới Hàn Quốc phản ứng trái chiều về việc Bộ trưởng Tư pháp Cho Kuk xin từ chức vào chiều ngày 14/10.Đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành tuyên bố sẽ xúc tiến cải cách viện Kiểm sát, bài toán mà ông Cho Kuk đã lập bàn đạp, tới mức độ "không thể đảo ngược". Chính đảng này lấy làm tiếc vì ông Cho Kuk đã quyết định rút lui giữa chừng, trước sự công kích chính trị phi lý. Đảng này đang tiếp tục gây sức ép với phe đối lập và cho biết có thể sẽ trình các dự luật cải cách tư pháp lên phiên họp toàn thể Quốc hội từ ngày 29/10.Ngược lại, đảng Hàn Quốc tự do, đảng đối lập đã dốc toàn lực công kích Bộ trưởng Tư pháp trong vòng hơn hai tháng qua, đánh giá sự rút lui của ông Cho Kuk là "thắng lợi của người dân". Đồng thời, đảng này còn truy cứu trách nhiệm của Tổng thống Moon Jae-in.Đặc biệt, đảng Hàn Quốc còn đưa ra lập trường cụ thể phản đối đường lối cải cách Viện Kiểm sát của Chính phủ và phe cầm quyền. Đại điện đảng Hàn Quốc tự do tại Quốc hội Na Kyung-won nhấn mạnh tất cả các dự luật cải cách về cơ chế bầu cử, tư pháp, đều phải được thông qua dựa trên sự nhất trí của chính giới. Riêng dự luật thành lập Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng cần phải lùi tới Quốc hội khóa sau.Tuy nhiên, xét tới việc ông Cho Kuk đã xin từ chức, và cân nhắc phương án vực dậy động lực đấu tranh, đảng Hàn Quốc tự do sẽ xem xét có tiến hành biểu tình vào cuối tuần này hay không.Đảng Tương lai chính nghĩa, đảng Hòa bình dân chủ cho rằng quyết định rút lui của ông Cho là điều "đương nhiên". Trong khi đó, đảng Công lý đánh giá 35 ngày nhậm chức của ông Cho Kuk đã chứng tỏ nỗ lực cải cách cao nhất.