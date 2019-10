Thủ tướng Trung Quốc thăm nhà máy chíp bán dẫn của Samsung

Photo : YONHAP News

Trang web Chính phủ Trung Quốc ngày 15/10 cho biết một ngày trước, Thủ tướng Lý Khắc Cường đã tới thăm nhà máy sản xuất chíp bán dẫn của hãng điện tử Samsung ở thành phố Tây An (tỉnh Thiểm Tây). Tại đây, Thủ tướng phát biểu rằng Trung Quốc không còn cách nào khác là phải ngày càng mở cửa với bên ngoài.Ông Lý Khắc Cường đánh giá thị trường Trung Quốc rộng lớn đang phát triển từ những lĩnh vực giá trị gia tăng thấp và trung bình sang những lĩnh vực mang lại giá trị cao, mở ra nhiều cơ hội kinh doanh khổng lồ. Bắc Kinh khuyến khích doanh nghiệp công nghệ cao của các nước, trong đó có Samsung, tiếp tục mở rộng đầu tư vào Trung Quốc.Thủ tướng Trung Quốc cam kết sẽ đối xử bình đẳng với mọi doanh nghiệp đăng ký kinh doanh tại nước này, và bảo hộ nghiêm ngặt quyền sở hữu trí tuệ.Trang web Chính phủ Trung Quốc nhấn mạnh nhà máy của hãng điện tử Samsung ở Tây An có tổng vốn đầu tư 15 tỷ USD. Đây là nhà máy sản xuất chíp nhớ duy nhất tại nước ngoài của Samsung, được đầu tư 7 tỷ USD. Hiện tại Samsung đang xây dựng tiếp nhà máy thứ hai.Một nguồn tin Bắc Kinh nhận định việc Thủ tướng Lý Khắc Cường thị sát nhà máy chíp bán dẫn của Samsung ở Tây An có thể coi là "pháo hiệu" cho việc tăng cường hợp tác Hàn-Trung trong thời gian tới. Điều này sẽ được cụ thể hóa nếu Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Hàn Quốc trong năm nay.Tháng 6 vừa qua, Bắc Kinh công bố chính sách bồi dưỡng ngành công nghệ cao mang tên "Chế tạo tại Trung Quốc 2025”. Chuyến thị sát nhà máy Samsung của Thủ tướng nước này được phân tích là có mục đích bắt tay với Hàn Quốc, một cường quốc ở lĩnh vực chíp bán dẫn, để đột phá cục diện, thoát khỏi sự kìm hãm quyết liệt của Mỹ.