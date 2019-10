Thủ tướng Hàn Quốc chia sẻ sâu sắc những thiệt hại bão Hagibis gây ra với Nhật Bản

Photo : YONHAP News

Phát biểu tại cuộc họp Nội các ngày 15/10, Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yon cho biết mưa lớn và gió mạnh do siêu bão Hagibis đã gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản tại Nhật Bản. Thủ tướng hy vọng công tác khắc phục thiệt hại sẽ được tiến hành nhanh chóng, giúp người dân Nhật Bản sớm quay về cuộc sống thường nhật.Thủ tướng Lee cho biết một ngày trước, Tổng thống Moon Jae-in đã gửi điện tín bày tỏ sự an ủi chân thành đến Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo về những thiệt hại mà cơn bão Hagibis đã gây ra.Việc Thủ tướng và Tổng thống Hàn Quốc liên tiếp đưa ra thông điệp chia sẻ thiệt hại về bão ở Nhật Bản được xem là tín hiệu cải thiện mối quan hệ giữa hai nước trước thềm chuyến thăm Nhật Bản từ ngày 22 đến 24/10 của Thủ tướng Lee Nak-yon.Ngoài ra, trong cuộc họp Nội các cùng ngày, Thủ tướng cũng đề nghị công đoàn lao động đường sắt ngừng đình công, tham gia đối thoại; yêu cầu phía Tổng công ty đường sắt Hàn Quốc chấp nhận đàm phán; phía Bộ Địa chính và giao thông, cùng chính quyền thành phố Seoul hỗ trợ hết sức để phía công đoàn và công ty ngành đường sắt đối thoại suôn sẻ, lập đối sách đối phó với các cuộc đình công, và kiểm tra các biện pháp an toàn.Thủ tướng Hàn Quốc cũng chỉ thị Bộ Môi trường và Bộ Quốc phòng thực hiện hiệu quả kế hoạch săn bắt lợn rừng một trong những phương án phòng dịch tả lợn châu Phi.Thủ tướng cũng chỉ ra nhiều điểm thiếu sót trong công tác điều hành quốc gia năm nay và kêu gọi vai trò tích cực của những người đứng đầu nhằm giải quyết các mâu thuẫn, xúc tiến các bài toán điều hành quốc gia.