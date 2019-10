Ngân hàng trung ương hạ thêm 0,25% lãi suất cơ bản

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) sáng ngày 16/10 đã mở cuộc họp của Ủy ban chính sách tiền tệ, dưới sự chủ trì của Thống đốc Lee Joo-yeol, quyết định hạ 0,25% lãi suất cơ bản, từ mức 1,5%/năm xuống 1,25%/năm. Như vậy, Ngân hàng trung ương lại tiếp tục hạ lãi suất, ba tháng sau đợt hạ lãi suất hồi tháng 7.Lãi suất 1,25%/năm là mức thấp nhất trong lịch sử thống kê Hàn Quốc. Vào tháng 6 năm 2016, BOK từng hạ lãi suất cơ bản xuống 1,25%/năm và duy trì mức lãi suất này trong 1 năm 5 tháng.Giới phân tích cho rằng BOK quyết định hạ thêm lãi suất cơ bản để đối phó với sự trì trệ của nền kinh tế, trong bối cảnh xuất khẩu và đầu tư vẫn tiếp tục đình trệ, thương mại toàn cầu bị co hẹp. Mặc dù Mỹ và Trung Quốc đang tiến hành đàm phán thương mại, nhưng phần lớn phân tích đều cho rằng bất ổn vẫn chưa thể giải tỏa.Do vậy, BOK đã chính thức thừa nhận Hàn Quốc sẽ khó đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2019 là 2,2%.Các ý kiến lo ngại về hiện tượng giảm phát khi giá tiêu dùng liên tục giảm cũng ảnh hưởng tới quyết định hạ lãi suất của BOK. Tháng trước, giá tiêu dùng đã giảm 0,04% so với cùng kỳ năm ngoái, lần đầu tiên xác lập mức âm trong lịch sử thống kê.BOK giải thích giá tiêu dùng giảm là do các yếu tố nhất thời về mặt cung cấp, như giá nông sản giảm, chứ không phải do sự đình trệ về nhu cầu tác động lên vật giá.Ngân hàng trung ương cho biết sẽ tiếp tục theo dõi hiệu quả từ hai đợt hạ lãi suất cơ bản trong thời gian tới, để quyết định có điều chỉnh thêm hay không. Tuy nhiên, một số ý kiến nhận định có thể BOK sẽ tiếp tục hạ lãi suất xuống mức thấp hơn nữa là 1%/năm vào khoảng đầu năm sau.