Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 16/10 đã tham dự lễ kỷ niệm 40 năm cuộc đấu tranh dân chủ Bu-Ma (16/10/1979-16/10/2019). Bắt đầu từ năm nay, ngày 16/10 được chỉ định là ngày kỷ niệm quốc gia.Cuộc đấu tranh dân chủ Bu-Ma chống lại thể chế Duy tân, tức chế độ độc tài của Chính phủ Tổng thống Park Chung-hee, diễn ra từ ngày 16/10 đến ngày 20/10 năm 1979, tại thành phố Busan và thành phố Masan (tỉnh Nam Gyeongsang). Vào ngày 16/10 cách đây 40 năm, các học sinh trường Đại học Busan đã tiến hành biểu tình, giương cao khẩu hiệu "Xóa bỏ Duy tân". Một ngày sau đó, cuộc biểu tình lan rộng ra mọi tầng lớp dân chúng, và mở rộng sang khu vực thành phố Masan trong ngày 18/10 và 19/10 năm 1979.Phát biểu tại sự kiện, Tổng thống nhấn mạnh, lịch sử đấu tranh dân chủ của dân tộc, từ cuộc đấu tranh dân chủ Bu-Ma cho tới cuộc cách mạng thắp nến, đã cho thấy không quyền lực nào có thể chế ngự được người dân.Tổng thống chỉ ra rằng giờ đây, người dân đang yêu cầu một chủ nghĩa dân chủ rộng rãi hơn và tốt đẹp hơn so với trước đây. Do vậy, tất cả các cơ quan quyền lực Nhà nước đều phải khắc ghi yêu cầu này, một lòng phục vụ nhân dân, nhận thức sâu sắc về chủ nghĩa dân chủ.Nhà lãnh đạo Hàn Quốc đánh giá nhờ chủ nghĩa dân chủ mà người dân đã có thể nói ra ý kiến của bản thân. Trong thời gian tới, chủ nghĩa dân chủ phải được liên tục thực hiện và mở rộng hơn nữa.Tổng thống nhấn mạnh cuộc đấu tranh dân chủ Bu-Ma đã làm sụp đổ chế độ độc tài Duy tân dài nhất, đen tối nhất trong lịch sử Hàn Quốc, là cuộc đấu tranh vĩ đại mở ra "bình minh" của chủ nghĩa dân chủ.Bên cạnh đó, Tổng thống bày tỏ sự chia buồn sâu sắc và xin lỗi tới tất cả những nạn nhân đã bị chế độ độc tài Duy tân đàn áp nhân quyền bằng vũ lực. Tổng thống cam kết sẽ dốc hết sức để làm rõ sự thật về cuộc đấu tranh dân chủ Bu-Ma, khôi phục danh dự và bồi thường cho các nạn nhân. Tổng thống cam kết sẽ kéo dài thời gian điều tra sự thật về cuộc đấu tranh, thiết lập chế tài đãi ngộ với những người có liên quan, xúc tiến thông qua sớm tại Quốc hội.Tham dự lễ kỷ niệm cùng ngày có hơn 3.000 người, trong đó có Chánh án Tòa án tối cao Kim Myung-soo, Chánh án Tòa án Hiến pháp Yoo Nam-seok, Chủ tịch đảng Hàn Quốc tự do Hwang Kyo-ahn, Chủ tịch đảng Tương lai chính nghĩa Sohn Hak-kyu, và những người có liên quan trong cuộc đấu tranh dân chủ Bu-Ma.