Chỉ số giá nhập khẩu và xuất nhập khẩu tháng 9 đồng loạt giảm

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) hôm thứ Tư (16/10) đã công bố cáo báo "Chỉ số giá xuất nhập khẩu tháng 9 năm 2019". Theo đó, giá xuất khẩu trong tháng trước giảm 0,8% so với tháng 8, giảm 5% so với cùng kỳ năm ngoái.Như vậy, sau khi giảm liên tiếp trong hai tháng 6 và 7, tăng nhẹ 1,4% trong tháng 8 , giá xuất khẩu lại tiếp tục giảm trong tháng 9.BOK giải thích tỷ giá hối đoái won/USD bình quân trong tháng 9 giảm 0,9% so với bình quân tháng 8, từ 1.208,98 won/1 USD xuống còn 1.197,55 won/1 USD. Tỷ giá hối đoái giảm đã kéo giá xuất khẩu đi xuống.Giá xuất khẩu các mặt hàng công nghiệp giảm 0,8% so với tháng trước, các mặt hàng nông lâm thủy sản cũng giảm 1,7%. Cụ thể, màn hình LCD chuyên dùng cho tivi giảm 4,9%, bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên (DRAM) giảm 0,9%, đã khiến cho giá xuất khẩu các mặt hàng máy tính, điện tử và thiết bị quang học giảm tới 1,6%.Mặc khác, giá nhập khẩu cũng giảm 0,4% so với tháng trước, quay lại mức tăng trưởng âm sau ba tháng. Tỷ lệ này cũng giảm 2,2% so với cùng kỳ năm ngoái.Mặc dù giá dầu quốc tế tăng, song tỷ giá hối đoái won/USD giảm đã khiến giá nhập khẩu giảm theo. Giá dầu Dubai bình quân tháng 9 là 61,13 USD/thùng, tăng 3,4% so với tháng 8 (59,13 USD/thùng). Giá nguyên liệu thô tăng 0,3% so với tháng trước, trong khi giá hàng hóa và hàng tiêu dùng giảm lần lượt 1,3% và 0.5%. Cụ thể, giá dầu thô tăng 2,4%, giá dầu nặng Bunker C tăng 8,6%, nhưng giá than bitum và chíp bán dẫn hệ thống giảm lần lượt 8,5% và 6,4%.Giá nhập khẩu và xuất khẩu nếu loại bỏ các yếu tố ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái đều tăng lần lượt 0,6% và 0,2% so với tháng trước.