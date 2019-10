Chính giới bắt đầu thảo luận về các dự luật cải cách

Photo : YONHAP News

Chiều ngày 16/10, chính giới Hàn Quốc đã tổ chức cuộc họp đầu tiên của cơ chế thảo luận giữa ba đảng về các dự luật cải cách cơ chế bầu cử và tư pháp. Cơ chế thảo luận này có sự tham gia của Đại diện Quốc hội và một nghị sĩ của ba đảng, là đảng Dân chủ đồng hành, Hàn Quốc tự do và Tương lai chính nghĩa.Trong cuộc họp này, các bên tiến hành đàm phán về nội dung và thời điểm thông qua dự luật thành lập Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng, điều chỉnh thẩm quyền điều tra giữa Viện Kiểm sát và Cơ quan Cảnh sát, những dự luật đã được chỉ định thông qua nhanh tại Quốc hội.Chính giới vẫn bất đồng ý kiến sâu sắc về dự luật thành lập Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng.Đảng Dân chủ đồng hành cho rằng đây là điểm mấu chốt trong quá trình cải cách Viện Kiểm sát. Do đó, tuyệt đối không được bỏ lỡ cơ hội hiếm có lần này. Đảng cầm quyền hối thúc thực hiện ngay dự thảo cải cách Viện Kiểm sát, trong đó có nội dung hạn chế nghiêm ngặt cơ quan điều tra công khai nội dung cáo buộc. Đảng này cho rằng việc đảng Hàn Quốc tự do phản đối dự luật cho thấy ý đồ bao che hành vi tiêu cực của giới công chức cấp cao.Ngược lại, đảng Hàn Quốc tự do cho rằng tuyệt đối không thể thành lập Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng. Việc cải cách Viện Kiểm sát phải được tách biệt độc lập khỏi quyền lực của Tổng thống. Đảng này cho rằng có thể kìm hãm quyền lực của Viện Kiểm sát bằng cách tách quyền điều tra cho Cảnh sát, quyền khởi tố cho Viện Kiểm sát.Đảng đối lập lớn nhất Quốc hội hối thúc Chủ tịch đảng Dân chủ đồng hành Lee Hae-chan và Chánh Văn phòng Phủ Tổng thống Noh Young-min xin từ chức để chịu trách nhiệm về vụ bê bối của cựu Bộ trưởng Tư pháp Cho Kuk.Đảng Tương lai chính nghĩa cũng phản đối dự luật thành lập Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng. Đảng này cho rằng nếu điều chỉnh thẩm quyền điều tra giữa Viện Kiểm sát và Cơ quan Cảnh sát thì không cần thiết phải thành lập cơ quan này.