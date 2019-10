Giá trị thương hiệu của Tập đoàn Samsung duy trì vị trí thứ 6 thế giới

Photo : YONHAP News

Tổ chức tư vấn thương hiệu quốc tế Interbrand ngày 17/10 đã công bố báo cáo "Thương hiệu toàn cầu tốt nhất 2019" (Best Global Brand 2019). Theo đó, giá trị thương hiệu của Tập đoàn Samsung giữ nguyên vị trí thứ 6 giống năm ngoái, 8 năm liên tiếp nằm trong "top 10".Giá trị thương hiệu của Tập đoàn Samsung năm 2019 đạt 61,09 tỷ USD, tăng 2% so với năm ngoái, mức cao kỷ lục từ trước tới nay. Mặc dù giá trị thương hiệu của Samsung chỉ đứng thứ 17 vào năm 2011, nhưng đã vươn lên vị trí thứ 9 vào năm 2012, thứ 8 năm 2013, thứ 7 trong ba năm từ 2014 đến 2016, và liên tiếp giữ vị trí thứ 6 kể từ năm 2017 đến nay.Samsung đã vượt mặt Toyota của Nhật Bản (56,24 tỷ USD, vị trí thứ 7), dẫn đầu thương hiệu của các nước ở châu Á.Hãng ô tô Hyundai duy trì vị trí 36, với giá trị thương hiệu đạt 14,15 tỷ USD. Hãng xe ô tô Kia rớt 7 bậc, xuống ở vị trí 78, với 6,42 tỷ USD giá trị thương hiệu.Ở lĩnh vực công nghệ, Samsung giữ vị trí thứ 5, sau các công ty của Mỹ là Apple, Google, Amazon và Microsoft. Còn ở lĩnh vực xe ô tô, Hyundai đứng vị trí thứ 6, sau Toyota (Nhật Bản), Mercedes-Benz, BMW (Đức), Honda (Nhật Bản) và Ford (Mỹ).Tổng giá trị thương hiệu của ba hãng Hàn Quốc trong top 100 đạt gần 81,7 tỷ USD, tăng 1,7% so với năm ngoái, đứng thứ 5 thế giới sau Mỹ, Đức, Nhật Bản và Pháp. Tổng giá trị thương hiệu của top 100 hãng trên toàn cầu đạt 2.130,9 tỷ USD, tăng 5,7% so với năm ngoái.Hãng Apple của Mỹ vẫn chiếm ngôi Quán quân với 234,2 tỷ USD, Trang điện tử Google của Mỹ đứng thứ hai với 167,7 tỷ USD.Đại diện tổ chức Interbrand nhận định trong thời đại siêu kết nối, siêu thông minh và siêu hợp nhất, ranh giới và trật tự giữa các thương hiệu và ngành công nghiệp đang bị phá vỡ. Những thương hiệu dám thử sức mới mẻ, không chỉ dừng lại ở việc cải thiện dịch vụ, sản phẩm đang có, sẽ vươn lên dẫn đầu thời đại.