Lượng khách du lịch người Hàn tới Nhật Bản tháng 9 giảm sâu

Photo : YONHAP News

Giữa làn sóng tẩy chay du lịch Nhật Bản để phản đối quyết định áp đặt biện pháp siết chặt quy chế xuất khẩu của Chính phủ nước này với Hàn Quốc, lượng khách du lịch người Hàn đến Nhật Bản trong tháng 9 đã giảm hơn một nửa so với cùng kỳ năm ngoái.Cơ quan xúc tiến du lịch Nhật Bản (JNTO) ngày 16/10 công bố số liệu thống kê khách du lịch quốc tế đến Nhật Bản. Trong đó, khách du lịch người Hàn là 201.200 người, giảm 58,1% so với con số 479.700 người của cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, tỷ lệ khách du lịch người Hàn tới Nhật Bản đã giảm ba tháng liên tiếp với tháng 7 giảm 7,6%, tháng 8 giảm 48%.Báo cáo của Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BOJ) phân tích, các doanh nghiệp Hàn Quốc đang tìm kiếm nguồn cung ứng thay thế, và dần mất thị phần ở Nhật Bản về trung và dài hạn. Trong khi đó, các doanh nghiệp Nhật Bản lại lo ngại bởi lượng đơn đặt hàng gần như ở mức chạm đáy, cần thời gian dài để hồi phục.Sau khi cải tổ Nội các, Thủ tướng Abe Shinzo nhận định tình hình ngoại giao với Seoul không mấy thay đổi. Song gần đây, ông Abe đã đề cập nhiều hơn đến việc "đối thoại với Seoul".Trước mắt, Thủ tướng Abe sẽ gặp Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yon bên lề lễ đăng quang của Nhật hoàng vào tuần sau, song điều kiện tiên quyết để đối thoại mà ông Abe đưa ra là Hàn Quốc phải mang đến giải pháp cho phán quyết của Tòa án tối cao về vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến. Do đó, triển vọng giải quyết vấn đề quan hệ song phương trong hội đàm lần này là không nhiều.