Chủ tịch Bắc Triều Tiên cưỡi ngựa lên thăm núi Baekdu

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 16/10 bình luận việc Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un cưỡi ngựa lên thăm núi Baekdu (Bạch Đầu) là sự kiện mang ý nghĩa to lớn.Theo KCNA, phái đoàn quan chức khi chứng kiến sự suy tư của Chủ tịch Kim Jong-un trong khoảnh khắc bước chân lên núi Baekdu đã tin tưởng rằng sắp sửa có một "sự kiện động trời", một lần nữa khiến cả thế giới phải kinh ngạc.Sau đó, nhà lãnh đạo miền Bắc đã tới thị sát một công trường xây dựng ở huyện Samjiyon (tỉnh Ryanggang) gần núi Baekdu. Phát biểu tại đây, ông Kim Jong-un nhấn mạnh đất nước đang lâm vào khó khăn do sự cấm vận của các thế lực thù địch, do Mỹ cầm đầu. Nỗi thống khổ mà các thế lực này gây ra đang biến thành sự phẫn nộ trong dân chúng.Tuy nhiên, quân địch càng gây sức ép thì nhân dân miền Bắc càng phải tìm ra con đường phía trước dưới ngọn cờ "tự lực cánh sinh".Núi Baekdu và huyện Samjiyon được Bắc Triều Tiên tuyên truyền như một "thành trì cách mạng". Trong quá khứ, Chủ tịch Kim Jong-un thường ghé thăm hai nơi này mỗi khi có bước ngoặt chính trị quan trọng, nêu ra ý tưởng điều hành quốc gia.Tháng 12 năm 2017, trước khi chính thức nối lại đối thoại với miền Nam, ông Kim đã lên thăm núi Baekdu. Tháng 4 năm nay, nhà lãnh đạo miền Bắc tới thăm huyện Samjiyon, địa điểm thị sát đầu tiên của ông sau thất bại của Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Hà Nội hồi tháng 2.Chuyến thăm núi Baekdu lần này là động thái đầu tiên của Chủ tịch Kim sau thất bại của đàm phán cấp chuyên viên Mỹ-Triều tại Stockholm, Thụy Điển. Do đó, giới phân tích cho rằng có thể ông Kim sắp có một quyết định trọng đại liên quan tới đàm phán phi hạt nhân hóa.Đặc biệt, việc KCNA sử dụng cụm từ "sự kiện động trời làm thế giới kinh ngạc" để ngỏ khả năng Bắc Triều Tiên sẽ chuyển sang đường lối cứng rắn, gia tăng sức ép với Mỹ.