Mỹ khẳng định vẫn duy trì chính sách đối thoại với Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách khu vực Đông Á-Thái Bình Dương thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ David Stilwell ngày 16/10 (giờ địa phương) khẳng định Chính phủ Mỹ sẽ tiếp tục đối thoại với Bắc Triều Tiên để đạt mục tiêu phi hạt nhân hóa. Điều này cho thấy Chính phủ Tổng thống Donald Trump vẫn giữ nguyên đường lối chính sách can thiệp vào Bắc Triều Tiên.Bất chấp thất bại của cuộc đàm phán cấp chuyên viên Mỹ-Triều ngày 5/10 vừa qua tại Stockholm (Thụy Điển), Chính phủ Mỹ vẫn quyết tâm hối thúc Bắc Triều Tiên quay lại bàn đàm phán. Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ cho biết phương án bảo đảm an toàn thể chế, điều Bình Nhưỡng yêu cầu, là đề tài thảo luận quan trọng trong đàm phán phi hạt nhân hóa giữa hai bên.Tuy nhiên, ông Stilwell nhấn mạnh Washington sẽ tiếp tục duy trì cấm vận với miền Bắc cho tới khi nào nước này có bước đi phi hạt nhân hóa cụ thể. Mỹ đang hối thúc các nước tiếp tục đối phó với các biện pháp lẩn tránh cấm vận của Bắc Triều Tiên. Mặc dù không đề cập tới quốc gia cụ thể nào, nhưng nội dung này được cho là nhắm tới Trung Quốc.Liên quan tới vụ Bắc Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM), Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác an ninh Hàn-Mỹ-Nhật và thể hiện lo ngại về việc Hàn Quốc quyết định chấm dứt Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung (GSOMIA) Hàn-Nhật. Qua đây, quan chức Mỹ gián tiếp kêu gọi Seoul xem xét lại quyết định này, trong bối cảnh hiệp định sẽ hết hiệu lực vào ngày 22/11 tới.