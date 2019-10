Mở rộng chi tiêu tài chính, đối phó với đà tăng trưởng thấp của kinh tế thế giới

Photo : YONHAP News

Chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế chiều ngày 17/10, Tổng thống Moon Jae-in đánh giá năm nay, nền kinh tế thế giới đang có mức tăng trưởng thấp nhất kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2009. Đây là lúc cần sự đồng tâm hiệp lực về các vấn đề kinh tế và dân sinh. Để giảm thiểu các tác dụng phụ do kinh tế trong nước và thế giới đi xuống, nhiệm vụ của Chính phủ là mở rộng chi tiêu tài chính, đẩy mạnh đầu tư tư nhân, nâng cao năng lực cạnh tranh cho nền kinh tế.Đây là lần đầu tiên trong năm, Tổng thống triệu tập các Bộ trưởng liên quan tới kinh tế để rà soát xu hướng và việc triển khai các chính sách kinh tế.Ông Moon nhận định phần lớn các nước trên thế giới đều đang tăng trưởng ì ạch do mâu thuẫn thương mại ngày một trầm trọng, sự co hẹp nhanh chóng của ngành chế tạo. Những quốc gia có ngành chế tạo phụ thuộc nhiều vào bên ngoài sẽ chịu ảnh hưởng lớn hơn. Tổng thống chỉ thị các ban ngành Chính phủ phải nỗ lực tối đa để thúc đẩy kinh tế, ổn định dân sinh, phối hợp với Quốc hội thông qua nhanh dự thảo ngân sách năm sau, quản lý chặt chẽ và phát huy tối đa hiệu quả ngân sách năm 2019 và ngân sách bổ sung.Đặc biệt, Chính phủ phải tăng cường hỗ trợ cho các doanh nghiệp xuất khẩu, thúc đẩy đầu tư tư nhân, ngăn chặn đà giảm của xuất khẩu và đầu tư bằng cách đẩy nhanh cải cách quy chế, tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho các doanh nghiệp.Tuy nhiên, Tổng thống nhấn mạnh các chính sách của Chính phủ cần thời gian để phát huy tối đa hiệu quả. Ví dụ như chính sách việc làm đã gặp nhiều khó khăn trong giai đoạn đầu, nhưng nhờ Chính phủ duy trì nhất quán nên đã đạt được thành quả ngày càng rõ nét trong thời gian gần đây. Tỷ lệ tuyển dụng trong hai tháng qua liên tục xác lập mức cao kỷ lục, tỷ lệ tuyển dụng thanh niên tăng l6 tháng liên tiếp.Ngoài ra, Tổng thống cũng nhấn mạnh vào sự hợp tác giữa các ban ngành hữu quan. Ví dụ như trong quá trình đối phó với biện pháp siết chặt quy chế xuất khẩu của Nhật Bản, sự phối hợp giữa các ban ngành Chính phủ đã tạo ra hiệu ứng tốt, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh ngành vật liệu, linh kiện, trang thiết bị trong nước. Lãnh đạo Hàn Quốc cũng kêu gọi Quốc hội nhanh chóng thông qua các dự luật để cải thiện đời sống người dân, thúc đẩy khối kinh tế tư nhân.