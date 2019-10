Dự thảo chiến lược phát triển công nghệ đường bộ tới năm 2030

Photo : YONHAP News

Bộ Địa chính và giao thông Hàn Quốc ngày 18/10 công bố "Dự thảo chiến lược phát triển công nghệ đường bộ", hoạch định mạng lưới đường bộ tương lai có ứng dụng công nghệ 4.0 như dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo (AI), internet vạn vật (IoT).Dựa trên 4 giá trị cốt lõi là tính an toàn, tiện lợi, kinh tế và thân thiện môi trường, cơ quan này đặt ra bốn mục tiêu đến năm 2030: giảm 30% số người bị tử vong do tai nạn giao thông, giải toả 30% các đoạn đường tắc nghẽn, cắt giảm 30% chi phí bảo trì đường bộ, giảm 20% tiếng ồn đường bộ, giảm 15% các chất nguy hiểm, độc hại như bụi nhỏ.Để đạt được những mục tiêu trên, Bộ Địa chính và giao thông đã lựa chọn hơn 100 công nghệ xúc tiến trọng điểm.Trước tiên, cơ quan này sẽ phát triển làn xe ô tô tự phát nhiệt và phát quang bằng năng lượng mặt trời để người điều khiển ô tô vẫn có thể nhận ra làn xe khi trời mưa, phòng ngừa tai nạn giao thông.Bộ sẽ áp dụng công nghệ hút và tự động phân giải các chất nguy hiểm, độc hại trên mặt đường như bụi nhỏ để bảo vệ sức khỏe người tham gia giao thông.Đáng chú ý, Bộ sẽ phát triển công nghệ sạc điện không dây di động để xe ô tô điện vẫn có thể sạc khi đang chạy trên đường với tốc độ cao.Bộ Địa chính và giao thông sẽ tiến hành phân tích dữ liệu lớn giúp phát hiện những tuyến đường bộ thường xuyên xảy ra thiên tai, sự cố, từ đó lập đối sách gia cố đường bộ để chống đỡ với bão, động đất.Bộ sẽ ứng dụng công nghệ thực tế ảo (VR) tái hiện mạng lưới đường bộ, tích hợp cảm ứng IoT, giúp kiểm tra tình hình đường bộ 24/24 bằng màn hình điều khiển từ xa.Bộ Địa chính và giao thông sẽ dựa vào dự thảo chiến lược trên, tích cực khuyến khích những thành quả nghiên cứu và phát triển xuất sắc, để xây dựng mạng lưới đường bộ an toàn, tiện lợi cho người dân.