Đảng cầm quyền ưu tiên thông qua dự luật Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng

Photo : YONHAP News

Ngày 20/10, một ngày sau cuộc biểu tình thắp nến kêu gọi cải cách Viện Kiểm sát trước trụ sở Quốc hội, đảng Dân chủ đồng hành tuyên bố sẽ ưu tiên đàm phán, xúc tiến thông qua dự luật thành lập Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng.Trong trường hợp đảng Hàn Quốc tự do không chịu đàm phán, đảng Dân chủ đồng hành sẽ phối hợp với ba đảng còn lại.Nếu 4 đảng đạt được thỏa thuận, cuối tháng này, Quốc hội sẽ mở phiên toàn thể, tiến hành biểu quyết trước dự luật thành lập Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng.Tuy nhiên, trước đó 4 đảng đã từng nhất trí sẽ biểu quyết trước dự luật bầu cử sửa đổi, nên chưa rõ liệu kế hoạch trên của đảng Dân chủ đồng hành có thể thực hiện được hay không.Trả lời qua điện thoại với Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS), đại điện đảng Tương lai chính nghĩa tại Quốc hội Oh Shin-hwan cho biết việc thay đổi thứ tự thông qua các dự luật không khác nào vô hiệu hóa những dự luật đã được chỉ định thông qua nhanh tại Quốc hội. Đảng Hòa bình dân chủ cũng cho rằng đảng cầm quyền không có cớ gì để thay đổi thứ tự thông qua dự luật.Đảng Hàn Quốc tự do, đảng đối lập lớn nhất Quốc hội, chỉ trích mạnh mẽ rằng đảng Dân chủ đồng hành đang tham vọng nhanh chóng lập ra một cơ quan mạnh hơn cả Viện Kiểm sát để nhận điều tra các nghi ngờ xoay quanh cựu Bộ trưởng Tư pháp.Cùng ngày, đảng cầm quyền đã triệu tập cuộc họp của Ủy ban đặc biệt về cải cách Viện Kiểm sát của đảng này, nhấn mạnh cuộc biểu tình thắp nến của người dân đã chuyển từ trụ sở Viện Kiểm sát khu vực Trung Seoul đến trước trụ sở Quốc hội. Điều này cho thấy chính giới cần phải nhanh chóng thực hiện yêu cầu của người dân.