Thặng dư thương mại của Nhật Bản với Hàn Quốc giảm hơn 25% trong tháng 9

Photo : KBS News

Trong tháng trước, quy mô thặng dư thương mại của Nhật Bản với Hàn Quốc đã giảm hơn 25% so với cùng kỳ năm ngoái.Bộ Tài chính Nhật Bản ngày 21/10 công bố số liệu thống kê thương mại tháng 9. Trong tháng trước, kim ngạch xuất khẩu của Nhật Bản đạt 6.368,5 tỷ yen (58,7 tỷ USD), giảm 5,2% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch nhập khẩu đạt 6.491,5 tỷ yen (59,8 tỷ USD), giảm 1,5%. Cán cân thuơng mại thâm hụt 123 tỷ yen (1,1 tỷ USD).Xuất khẩu của Nhật Bản đã giảm 10 tháng liên tiếp, nhập khẩu giảm 5 tháng liên tiếp, cán cân thương mại thâm hụt 3 tháng liên tiếp.Nguyên nhân chính của xu hướng giảm xuất, nhập khẩu của Nhật Bản là do sự co hẹp của thị trường thương mại thế giới, khởi nguồn từ chiến tranh thương mại Mỹ-Trung. Giới phân tích cho rằng xu hướng này cũng chịu tác động không nhỏ từ mâu thuẫn thương mại Hàn-Nhật.Trên thực tế, trong tháng 9, kim ngạch xuất khẩu của Nhật Bản sang Hàn Quốc đạt 402,78 tỷ yen (3,7 tỷ USD), giảm 15,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Kim ngạch nhập khẩu từ Hàn Quốc đạt 251,3 tỷ yen (2,3 tỷ USD), giảm 8,9%. Cán cân thương mại với Hàn Quốc thặng dư 151,47 tỷ yen (1,4 USD).Quy mô thặng dư tháng 9 với Hàn Quốc đã giảm 25,5% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn nhiều so với mức giảm hồi tháng 8 là 8,1%.