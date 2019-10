Giá sản xuất tháng 9 giảm 0,7%

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 22/10 công bố báo cáo "Chỉ số giá sản xuất tháng 9 năm 2019". Trong đó, chỉ số tháng trước đã giảm 0,7%, giảm ba tháng liên tiếp sau tháng 7 (0,3%) và tháng 8 (0,6%). Mức giảm trong tháng 9 là mức giảm sâu nhất trong ba năm qua, kể từ mức giảm 1,1% tháng 9 năm 2016.Tháng trước, giá nông sản giảm 12,9%, giá các mặt hàng chăn nuôi giảm 4,2%. BOK phân tích đây là tác động của hiệu ứng cơ sở, do trong năm ngoái, giá nông sản, chăn nuôi tăng vọt bởi tình hình nắng nóng đỉnh điểm kéo dài. Giá than đá và chế phẩm dầu mỏ giảm 12,3%, do giá dầu quốc tế giảm so với cùng kỳ năm ngoái.Giá sản xuất bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên động (DRAM), mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Hàn Quốc, giảm tới 48,4% so với cùng kỳ năm ngoái. BOK giải thích xu hướng giảm là do sự đình trệ về nhu cầu và tồn kho của doanh nghiệp.Do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi, giá thịt lợn đã tăng 11,9% so với tháng 8. Ngược lại, giá khách sạn, nhà nghỉ sau khi tăng vọt trong tháng 7 và tháng 8, hai tháng cao điểm, lại giảm trong tháng 9. Giá các khu nghỉ dưỡng giảm 25,7%, giá khách sạn giảm 9,3%.Chỉ số giá sản xuất (PPI) thể hiện giá hàng hóa, dịch vụ nhà sản xuất đưa ra thị trường trong nước. Thông thường, chỉ số này sẽ phản ánh giá tiêu dùng một tháng sau. Do vậy, nhiều khả năng giá tiêu dùng trong tháng 10 sẽ tiếp tục giảm.