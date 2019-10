Quốc hội bắt đầu thẩm định dự thảo ngân sách năm 2020

Photo : YONHAP News

Quốc hội Hàn Quốc ngày 22/10 chính thức thẩm định dự thảo ngân sách năm tài khóa 2020 với quy mô 513.500 tỷ won (438 tỷ USD), lần đầu vượt ngưỡng 500.000 tỷ won.Đảng Dân chủ đồng hành nhấn mạnh Quốc hội cần giữ nguyên quy mô ngân sách mà Chính phủ đã đệ trình, nhằm xúc tiến hiệu quả các bài toán cải cách, dân sinh trong năm cầm quyền thứ ba của Tổng thống Moon Jae-in.Trong khi đó, đảng đối lập Hàn Quốc tự do và Tương lai chính nghĩa tuyên bố sẽ cắt giảm mạnh các hạng mục ngân sách về hợp tác liên Triều và việc làm. Đặc biệt, phe đối lập sẽ "kiểm tra" kỹ các hạng mục ngân sách, với ý đồ lấy lòng cử tri trong cuộc Tổng tuyển cử năm sau.Quá trình thẩm định dự thảo ngân sách còn chồng chéo với quá trình thông qua ba dự luật trọng điểm đã được Quốc hội chỉ định thông qua nhanh. Do đó, cuộc đối đầu giữa chính giới được dự báo sẽ quyết liệt hơn lúc nào hết.Việc thẩm định ngân sách sẽ được tiến hành song song tại Ủy ban đặc biệt về dự toán và quyết toán ngân sách, và tại các Ủy ban thường trực Quốc hội.Cùng ngày, Ủy ban đặc biệt về dự toán và quyết toán ngân sách đã tiến hành tham khảo ý kiến chuyên gia về dự thảo ngân sách năm sau. Trong ngày 28-29/10, Ủy ban này sẽ chất vấn Chính phủ về các chính sách tổng hợp. Ngày 30/10 và 4/11 sẽ diễn ra phiên thẩm định ngân sách đối với các ban ngành liên quan đến kinh tế. Ngày 5-6/11 là phiên thẩm định ngân sách với các ban ngành còn lại. Sau đó, Tiểu ban điều chỉnh dự thảo ngân sách sẽ tiến hành thẩm định về việc tăng, giảm quy mô ngân sách năm sau từ ngày 11/11.Đảng Dân chủ đồng hành, đảng Hàn Quốc tự do và Tương lai chính nghĩa đã nhất trí sẽ thông qua dự thảo ngân sách năm sau trong phiên họp toàn thể của Ủy ban đặc biệt về dự toán và quyết toán ngân sách vào ngày 29/11. Theo quy định, thời hạn thông qua dự thảo ngân sách năm sau tại phiên họp toàn thể Quốc hội là ngày 2/12.