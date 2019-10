Hàn Quốc và Việt Nam họp về hợp tác công nghiệp và thực thi FTA tại Seoul

Photo : YONHAP News

Ngày 22/10 tại Seoul, Hàn Quốc và Việt Nam đã tổ chức kỳ họp thứ 9 Ủy ban hỗn hợp Hàn-Việt về hợp tác điện hạt nhân, năng lượng, công nghiệp và thương mại; và kỳ họp thứ ba Ủy ban hỗn hợp về thực thi Hiệp định thương mại tự do (FTA) Hàn-Việt.Ủy ban hỗn hợp là cơ chế thảo luận cấp Bộ trưởng giữa hai nước. Nhưng do Bộ trưởng Bộ Công thương Việt Nam không sắp xếp được lịch trình, nên cuộc họp lần này đã diễn ra ở cấp Thứ trưởng, với nội dung rà soát tình hình và thành quả triển khai các dự án xúc tiến trong thời gian qua.Hai nước nhất trí cuối năm nay thành lập "Trung tâm tác vụ Việt Nam", cơ quan phụ trách hỗ trợ đào tạo nhân lực chuyên môn, hướng dẫn kỹ thuật, thử nghiệm, chứng nhận, từ đó mở rộng hợp tác ở lĩnh vực vật liệu, linh kiện. Hai bên sẽ tổ chức Đối thoại và Diễn đàn ô tô Hàn-Việt lần thứ nhất trong năm nay, nhằm tăng cường gắn kết giữa doanh nghiệp hai nước, thúc đẩy cùng xúc tiến vào nước thứ ba.Ở lĩnh vực phân phối hàng hóa, hai nước nhất trí tiếp tục hợp tác sự phát triển thông qua hội nghị chính sách cấp Vụ trưởng Hàn-Việt.Hàn Quốc đề nghị Việt Nam cải thiện quy trình "kiểm tra nhu cầu kinh tế" (ENT) đối với nhà đầu tư nước ngoài muốn mở thêm cửa hàng bán lẻ trong nước. Phía Việt Nam cho biết sẽ xóa bỏ quy trình này trong vòng 5 năm tới.Hai bên nhất trí hợp tác ở các lĩnh vực điện năng, năng lượng tái tạo, hiệu suất năng lượng, tài nguyên năng lượng, đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày một lớn, phục vụtăng trưởng kinh tế Việt Nam.Để làm được điều này, Tổng công ty điện lực Hàn Quốc (KEPCO) và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) sẽ cùng triển khai các dự án hiệu suất năng lượng trên nền tảng pin năng lượng mặt trời (PV) và dữ liệu lớn. Doanh nghiệp hai nước cũng sẽ hợp tác chặt chẽ về xây dựng hạ tầng năng lượng.Kết thúc cuộc họp của Ủy ban hỗn hợp, công ty Samsung Việt Nam và Bộ Công thương Việt Nam ký biên bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác bồi dưỡng chuyên gia cho Việt Nam. Hai bên hy vọng biên bản ghi nhớ sẽ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngành chế tạo của Việt Nam, giúp Samsung tuyển dụng được nhân lực chuyên môn bản địa.Tại cuộc họp của Ủy ban chung FTA, hai nước tiến hành đánh giá kết quả thực thi ở các lĩnh vực thuế quan, biện pháp vệ sinh an toàn thực phẩm (SPS), hàng rào kỹ thuật (TBT) trong thương mại, hợp tác kinh tế và khắc phục thương mại.Hàn Quốc đề nghị Việt Nam nhanh chóng áp dụng "Hệ thống trao đổi thông tin xuất xứ điện tử" (EODES) để giải tỏa vướng mắc cho doanh nghiệp về chứng nhận xuất xứ hàng hóa, thường phát sinh trong quá trình thông quan tại Việt Nam.Một quan chức Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc nhấn mạnh, Việt Nam là đối tác xuất khẩu lớn thứ ba của Hàn Quốc. Hàn Quốc cũng là đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam. Do vậy, hai nước cần tích cực tận dụng FTA, khắc phục vướng mắc trong quá trình thực hiện, để mở rộng hơn nữa thương mại hàng hóa và đầu tư, thúc đẩy hợp tác kinh tế song phương.